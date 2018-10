'Kemoterapija većini ne uspije, ja i dalje tvrdim da to nije lijek'

Marijana Prpić, majka djevojčice koja se protivi kemoterapiji, rekla je u emisiji Provjereno NoveTV kako kemoterapija nekome uspije, ali većini ne.

- I dalje tvrdim da to nije lijek - kaže majka i dodaje da je u medijima pročitala da joj je oduzeto skrbništvo nad bolesnim djetetom što je bila lažna informacija.

- Znači to je strašno. Ja u ponedjeljak kad sam se probudila meni je mobitel gorio. Ja sam preležala ponedjeljak u krevetu koliko mi je loše bilo - kaže majka. Sve je to u bolničkom krevetu vidjela i njezina desetogodišnja godišnja kći.

- Psiholozi su joj objašnjavali da ne gleda, da su novinari loše napisali, da je to netko izmislio. To je jako ružno da se netko s takvim stvarima igra i dijete koje leži u bolnici od raka. To je stvarno bezobrazno i podmuklo - kaže Marijana.

Majka nadalje tvrdi kako nije dobila kompletnu dokumentaciju o bolesti i inzistira na liječenju u nekoj drugoj europskoj zemlji.