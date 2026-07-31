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Kerum je mislio da je vječan jer mu godinama gledaju kroz prste

Piše Boris Rašeta,
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Kerum je mislio da je vječan jer mu godinama gledaju kroz prste
Ivana Ivanović/Pixsell | Foto: Ivana Ivanović/Pixsell
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Tko u ovoj zemlji, danas, od rada (plaće) može kupiti iole pristojan stan na kredit, o Maybachu da i ne govorimo?

Željko Kerum, nažalost, nije izuzetak nego manje-više tipična hrvatska tajkunska priča. Neotesan, neokrznut knjiškim znanjem. Kako se obogatio, ne zna se. Nije jasno otkud mu prvi milijun. Druge je lakše steći, pa je dokazao kako se i kod nas bolje živi od nedostatka dokaza, trgovine, uvoza, šverca i rente, nego od poštenog rada.

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