Tko u ovoj zemlji, danas, od rada (plaće) može kupiti iole pristojan stan na kredit, o Maybachu da i ne govorimo?
KOMENTIRA BORIS RAŠETA PLUS+
Kerum je mislio da je vječan jer mu godinama gledaju kroz prste
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Željko Kerum, nažalost, nije izuzetak nego manje-više tipična hrvatska tajkunska priča. Neotesan, neokrznut knjiškim znanjem. Kako se obogatio, ne zna se. Nije jasno otkud mu prvi milijun. Druge je lakše steći, pa je dokazao kako se i kod nas bolje živi od nedostatka dokaza, trgovine, uvoza, šverca i rente, nego od poštenog rada.
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