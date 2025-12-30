Obavijesti

Kerum nakon zatvora: 'Najviše mi je žao moje obitelji. Biti tamo s 8 ljudi u 16 kvadrata...'

Kerum nakon zatvora: 'Najviše mi je žao moje obitelji. Biti tamo s 8 ljudi u 16 kvadrata...'
Split: Željko Kerum sazvao konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

'Hvala Bogu, ovo je završilo. Smatram da je, iz sudske prakse, ova presuda bila rigorozna', kazao je Kerum

Željko Kerum u ponedjeljak je izašao iz zatvora na splitskim Bilicama gdje je proveo božićne blagdane služeći kaznu zbog prometnih prekršaja. Po izlasku iz zatvora dočekala ga je supruga Fani Kerum. 

Čelnik HGS-a i predsjednik Nadzornog odbora tvrtke Žnjan d.o.o., na konferenciji za medije u utorak je govorio o radu Nadzornog odbora Žnjan d.o.o. i reviziji projekta, poručivši kako ne vidi razlog zbog kojeg bi bilo sporno to što je na čelu Nadzornog odbora te naglasivši da se, uz knjigovodstvenu, mora provesti i građevinska revizija projekta, prenosi Dalmacija Danas. 

Kerum se, kako pišu, osvrnuo i na vlastito iskustvo iz zatvora.

 "Moramo dati do znanja da smo svi jednako tretirani. Nekolicina ljudi bila je zadržana do otriježnjenja, a ja sam završio u zatvoru. Hvala Bogu, ovo je završilo. Smatram da je, iz sudske prakse, ova presuda bila rigorozna. Najviše mi je žao moje obitelji. Blago onome tko ne završi tamo, a tamo su ljudi koji imaju svoj stav i karakter. Ne treba se naslađivati tuđoj nevolji i nesreći", kazao je Kerum.

Split: Željko Kerum sazvao konferenciju za medije
Split: Željko Kerum sazvao konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Biti s osam ljudi u 16 kvadrata - to je iskustvo o kojem ne treba puno pričati. Tamo također žive ljudi, imaju svoje probleme; čovik je čovik", kazao je Kerum.

Split: Željko Kerum sazvao konferenciju za medije
Split: Željko Kerum sazvao konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

