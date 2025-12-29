VIDEO Kerum ispred zatvora od Fani dobio poljubac, pozdravio je Srbina, Jalu i ostale cimere

U ovoj zgradi obitavaju i žive ljudi, zaposlenici i zatvorenici, i svak onaj tko misli i tko se naslađuje tuđoj nevolji, njihovoj nevolji, griješi. Hvala svima koji su mi dali podršku, opraštam i onima koji su se naslađivali, nekolicina njih. Pozdravljam svoje kolege iz ćelije, cimere Jalu, Franu, Matu, Kneza, Turčina, Srbina, Gunjaču. Pozdravljam sve ljude koji su sa mnom šetali na šetnji i hvala zaposlenicima na njihovoj profesionalnosti, poručio je Željko Kerum koji je u ponedjeljak, nakon 15 dana boravka u zatvoru na splitskim Bilicama, izašao na slobodu.

Nije htio odgovoriti kako su ga prihvatili drugi zatvorenici s obzirom da je političar i javna osoba već se osvrnuo na politiku i sudsku praksu općenito.

Željko Kerum izašao iz zatvora

- Za ovakvo prekršajno djelo se u 90 posto slučajeva određuje novčana kazna. Kazna koju sam ja dobio, naravno, slovo je zakona i sutkinja je imala pravo tako presuditi. I zapravo je ona jedan pokazatelj da su u državi našoj lijepoj, u demokratskom društvu, svi jednako tretirani. Sve je u okviru zakona i propisa. Zahvaljujem se svima, pogotovo onima koji su mi dali podršku – kazao je Kerum poželivši svima sretan Božić i Novu godinu. Nije želio govoriti o samoj nesreći niti je li mu žao što je otišao s mjesta nesreće. Kazao je tek da ima svoju obitelj, svoj grad, svoju državu.

- Hvala dragom Bogu i sretno svima – zaključio je Kerum nakon čega je od svoje supruge Fani, koja je podsjetimo, bila jako uznemirena i ljutita nakon same nesreće, ipak dobila poljubac. Svoj klasični zlatni lančić u zatvoru je zamjenio drvenom krunicom, a u trenutku kad je sa suprugom stigao do automobila džentlemanski joj je i otvorio vrata.

Kerum je završio u zatvoru nakon što je skrivio prometnu nesreću na Mažuranićevom šetalištu pokraj svog hotela Corner. U trenutku sudara nije imao važeću vozačku dozvolu te se udaljio s mjesta nesreće. Određena mu je i novčana kazna od 1160 eura.