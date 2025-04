Kerum o Thompsonu: 'On pjeva domoljubne i ljubavne pjesme. A tko pjeva zlo ne misli'

Ako postanem gradonačelnik Splita, koncert Thompsona će se dogovoriti, o tome već ima nekih razgovora – najavljuje Željko Kerum koji je u dva navrata pjevaču omogućio nastup pred desecima tisuća ljudi na stadionu Poljud. Prvi put bilo je to 2002. godina kada je poduzetnik Kerum svojim sugrađanima poklonio koncert na Poljudu što je bio jedan od njegovih prvih većih koncerata u karijeri. Kerum je sve financirao. Drugi puta Thompson je nastupio 2013. godine, a tada je Kerum kao gradonačelnik Kerum riješio da se pjevaču ustupi stadion.

Dugopolje: Thompson održao koncert na prepunom stadionu Hrvatskih vitezova | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)



- Ne želim da u ovome ima politikantstva i nekakvih svjetonazorskih dilema. Thompson je pjevač koji pjeva domoljubne pjesme, ljubavne pjesme, a tko pjeva zlo ne misli. Na njegovim koncertima se širi ljubav i zajedništvo. On nikad nikoga nije vrijeđao. Moram napomenuti da je 2002. godine na razini države i Splita na vlasti bio SDP i tada nitko nije imao ništa protiv Thompsona. To je važno naglasiti. I nitko se nije bunio, stadion je bio prepun, ljudi su bili zadovoljni. Nikakvog nacionalizma ni iskakanja iz okvira nije bilo. Ovo sad što se povampirilo, pa se priča da je to nacionalizam, nije to baš tako – kaže nam Kerum dodajući kako ne želi ulaziti ni u čiji glazbeni ukus niti tko što sluša.

- Dođe Aleksandra Prijović u Zagreb i napravi šest koncerata. Pa što, u čemu je problem? Svatko ima svoju publiku. Netko sluša nju, netko njega, ne želim ulaziti. Ono što je važno jest da Thompson širi zajedništvo i mir, kao uostalom i svi pjevači. Ja ne znam ni jednog koji širi mržnju i podjele – govori Kerum. Kaže i kako ne može izdvojiti neku njegovu pjesmu kao najdražu i teško mu ih je otpjevati.

- Ima tu puno izmjena tonaliteta, ja volim ove lakše, dalmatinske i slavonske. Njegove su zahtjevne. Volio bi da znam pjevati i koju njegovu, ali teške su mi – kaže Kerum dodajući kako će na koncert će vjerojatno ići iako se užasava gužvi.

- Tako zbog djece idem na sve moguće utakmice jer oni to vole, a ja se žrtvujem iako se grozim mjesta gdje ima toliko ljudi. A ako na koncert Thompsona ne budem išao, djeca će ići sigurno – kaže Kerum koji će, ako građani odluče njemu pokloniti povjerenje na lokalnim izborima, svojim sugrađanima omogućiti i treći koncert u Splitu.

- Sigurno ulazim u drugi krug gdje ću dokazati da sam bolji kandidat od protukandidata. Iza mene stoje moja djela i činjenica da zadnjih 35 godina radim za ljude, djelujem humanitarno... Jasno je da konkurencije nemam. Moje je da ljudima otvorim oči, da vide da u meni imaju nekoga tko čini prihod i tko stvara, a s druge strane onoga tko bi možda htio, ali ne zna. Jedno je htijenje, a drugo je znanje i iskustvo. A najvažnija je ljudskost – zaključuje Kerum.