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ČOVJEK OD BRZINE

KERUMOVE JURILICE Vozio je Maybacha, Mercedese, a nećak mu je u nesreći slupao Ferrarija

Bivši splitski gradonačelnik i poduzetnik Željko Kerum uhićen je u srijedu u Veloj Luci u sklopu akcije Uskoka i Pnuskoka. Uhićen je na koncertu u čast Olivera Dragojevića. Kerum je navodno uhićen zbog afere 'Konoba Pršut'.
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Split: Željko Kerum pored svog skupocjenog automobila Maybach, arhiva
U prošlosti se hvalio Maybachom, kojeg je izložio da ga svi mogu vidjeti... | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
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U prošlosti se hvalio Maybachom, kojeg je izložio da ga svi mogu vidjeti... | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Komentari 2

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