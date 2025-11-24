Obavijesti

MINISTAR MEDVED:

'Kibernetička sigurnost postala je temelj nacionalne sigurnosti'

Zagreb: Zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Medved je naglasio važnost razvoja državnih sustava za sigurnu razmjenu povjerljivih informacija, unapređenje nacionalnih platformi koje služe za nadzor kibernetičkih prijetnji i brzi odgovor na napade

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved ocijenio je u ponedjeljak da kibernetička sigurnost danas čini temelj nacionalne sigurnosti te da Hrvatska mora stalno jačati digitalnu otpornost. "Hrvatska se suočava s rastućim brojem kibernetičkih prijetnji koje pogađaju kritičnu infrastrukturu, javnu upravu, energetiku, zdravstvo i komunikacijske sustave. Naše institucije, gospodarstvo i društvo moraju biti jednako brzo, hrabro i učinkovito u odgovoru na ove prijetnje", rekao je Medved na petoj konferenciji o sigurnosti informacijskih sustava u Hrvatskoj u Hotelu Westin.

Naglasio je da digitalni prostor zahtijeva jednaku razinu zaštite kao i fizički.

Podsjetio je da je Vlada donijela niz ključnih zakona- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, Zakon o kibernetičkoj sigurnosnoj certifikaciji informacijsko- komunikacijskih tehnologija te Zakon o kritičnoj infrastrukturi- čime je omogućeno dugoročno planiranje i jačanje nacionalnih kapaciteta.

Medved je naglasio važnost razvoja državnih sustava za sigurnu razmjenu povjerljivih informacija, unapređenje nacionalnih platformi koje služe za nadzor kibernetičkih prijetnji i brzi odgovor na napade te napomenuo da bez suradnje i povjerenja među institucijama nema sigurnog digitalnog okruženja.

Vlada, dodao je, nastavlja ulagati u kibernetičku otpornost.

Predrag Božinović, ravnatelj Zavoda za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS) u čijoj se organizaciji konferencija i održava, rekao je da se uloga ZSIS-a ubrzano širi, osobito uz nove europske regulatorne zahtjeve.

ZSIS je, kaže, ove godine izradio dva dokumenta usklađena s NIS2 direktivom - Smjernice za samoprocjenu kibernetičke sigurnosti i Priručnik za sigurnosne certifikacije - koji definiraju metode i standarde revizije.

Istaknuo je da Zavod u kriznim situacijama pruža sigurnu komunikacijsku infrastrukturu te da su prioriteti za nadolazeće razdoblje jačanje revizijskih kapaciteta, povećanje digitalne otpornosti i daljnje unapređenje međunarodne suradnje.

Zamjenik predsjednika Hrvatske udruge menadžera sigurnosti Alen Delić upozorio je da se dinamika prijetnji mijenja iz dana u dan.

"To je igra mačke i miša u kojoj moramo biti korak ispred napadača“, rekao je.

Naglasio je da novi europski i nacionalni okviri obuhvaćaju širok spektar institucija i poduzeća.

U Hrvatskoj se, kazao je Delić, vidi "jasan pozitivan pomak od strategije do operativnih planova" te da rast znanja i stručne zajednice stvara temelje za daljnji razvoj nacionalnih sposobnosti.

