Obavijesti

News

Komentari 18
SVE OBUSTAVLJENO

Kibernetički napad na ZET! Van funkcije su plaćanja i šalteri

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Kibernetički napad na ZET! Van funkcije su plaćanja i šalteri
Zagreb: ZET-ovi ekrani na Trgu zamijenili noć i dan | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

O rezultatima analize i daljnjim koracima pravovremeno ćemo obavještavati javnost - navode u priopćenju

ZET je u četvrtak prijepodne izolirao svoj informacijski sustav zbog sumnje na pokušaj kibernetičkog napada. Pokrenuli su sigurnosne protokole kako bi zaštitili sustav, a u suradnji s nadležnim tijelima i vanjskim stručnjacima rade na procjeni i analizi stanja, priopćili su iz ZET-a.

56 DANA DO BOŽIĆA FOTO Zagreb ponovno 'oblači' blagdansko ruho: Evo gdje su već postavljeni božićni ukrasi
FOTO Zagreb ponovno 'oblači' blagdansko ruho: Evo gdje su već postavljeni božićni ukrasi

Navode i da prijevoz tramvajima i autobusima funkcionira nesmetano. Izvan funkcije su trenutno prodajna mjesta ZET-a te šalteri prodaje na žičari, a privremeno je nedostupna i mogućnost plaćanja putem aplikacije MojZET, kao i korištenje portala moj.zet.hr. 

BRZA INTERVENCIJA Oglasila se policija o vozaču kojeg su spasile 'Kobre': 'Oni su ga presreli i izvukli iz buktinje'
Oglasila se policija o vozaču kojeg su spasile 'Kobre': 'Oni su ga presreli i izvukli iz buktinje'

- Vrijednosne i pretplatne fizičke kartice i dalje su u funkciji, a za plaćanje prijevozne usluge dostupne su papirnate karte kod vozača i na kioscima ugovornih partnera. O rezultatima analize i daljnjim koracima pravovremeno ćemo obavještavati javnost - navode u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 18
Tko je četnik koji je ubio Jeana Michela? Zvali su ga Monstrum, a danas slobodno šeće Srbijom
UBOJICA S OVČARE

Tko je četnik koji je ubio Jeana Michela? Zvali su ga Monstrum, a danas slobodno šeće Srbijom

Spasoje Petković zvani Štuka je u vrijeme Domovinskog rata imao 18 godina. Na suđenju u Beogradu pričali su kako je upucao Francuza, a potom mu iz džepa uzeo 20 franaka. Potom ih je poklonio Nadi Kalabi
Uskoro ide prvi val poskupljenja režija! Evo koliko će računi za struju rasti i kako ih smanjiti...
CIJENE RASTU

Uskoro ide prvi val poskupljenja režija! Evo koliko će računi za struju rasti i kako ih smanjiti...

Od 1. studenog na snagu stupaju nove, više cijene struje zbog smanjenja subvencija. Drugi val stiže već početkom 2026. Stručnjaci, ali i potrošačke udruge, za smanjenje računa savjetuju da više struje trošite noću
Jean-Michelova obitelj odlučila! 'Vukovar je uvijek bio njegov izbor, neka počiva uz heroje'
PRONAŠLI HEROJA

Jean-Michelova obitelj odlučila! 'Vukovar je uvijek bio njegov izbor, neka počiva uz heroje'

Obitelj Nicolier želi da ubojicu njihova sina, koji je 1991. hrabro branio Hrvatsku, kazne. Zbog toga francuski tužitelji pokreću istragu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025