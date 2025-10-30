Kibernetički napad na ZET! Van funkcije su plaćanja i šalteri

ZET je u četvrtak prijepodne izolirao svoj informacijski sustav zbog sumnje na pokušaj kibernetičkog napada. Pokrenuli su sigurnosne protokole kako bi zaštitili sustav, a u suradnji s nadležnim tijelima i vanjskim stručnjacima rade na procjeni i analizi stanja, priopćili su iz ZET-a.

Navode i da prijevoz tramvajima i autobusima funkcionira nesmetano. Izvan funkcije su trenutno prodajna mjesta ZET-a te šalteri prodaje na žičari, a privremeno je nedostupna i mogućnost plaćanja putem aplikacije MojZET, kao i korištenje portala moj.zet.hr.

- Vrijednosne i pretplatne fizičke kartice i dalje su u funkciji, a za plaćanje prijevozne usluge dostupne su papirnate karte kod vozača i na kioscima ugovornih partnera. O rezultatima analize i daljnjim koracima pravovremeno ćemo obavještavati javnost - navode u priopćenju.