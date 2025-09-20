Obavijesti

News

Komentari 6
LONDON, BERLIN, BRUXELLES... NA UDARU

Veliki kibernetički napad na zračne luke u Europi! 'Potvrdite let prije polaska na aerodrom...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Veliki kibernetički napad na zračne luke u Europi! 'Potvrdite let prije polaska na aerodrom...'
Foto: STRINGER/REUTERS - ilustracija

Putnicima koji su planirali svoje letove u subotu, pogođene zračne luke savjetovale su da potvrde putovanje sa zrakoplovnom tvrtkom prije nego što krenu prema zračnoj luci.

Kibernetički napad usmjeren na pružatelja usluga za sustave prijave i ukrcaja poremetio je rad u nekoliko velikih europskih zračnih luka, uključujući londonski Heathrow, Bruxelles i Berlin, prouzročivši kašnjenja i otkazivanja letova, rekli su operateri.

Napad je onesposobio automatizirane sustave, omogućivši samo ručne postupke prijave i ukrcaja, objavila je zračna luka Zaventem blizu Bruxellesa.

"Ovo ima velik utjecaj na raspored letova i nažalost, prouzročit će kašnjenja i otkazivanja letova", stoji u priopćenju operatera objavljenom na njegovoj web stranici.

HIBRIDNI RAT Kineski superhakeri napali SAD. Svaki Amerikanac je ugrožen
Kineski superhakeri napali SAD. Svaki Amerikanac je ugrožen

"Pružatelj usluga aktivno radi na problemu i pokušava ga riješiti što je brže moguće." Heathrow je upozorio i na kašnjenja uzrokovana "tehničkim problemom" kod dobavljača treće strane.

Putnicima koji su planirali svoje letove u subotu, pogođene zračne luke savjetovale su da potvrde putovanje sa zrakoplovnom tvrtkom prije nego što krenu prema zračnoj luci.

VELIKA NOVOST Planirate let s Ryanairom uskoro? Pazite, mijenjaju se dimenzije besplatne prtljage!
Planirate let s Ryanairom uskoro? Pazite, mijenjaju se dimenzije besplatne prtljage!

"Zbog tehničkog problema kod pružatelja usluga sustava koji posluje širom Europe vrijeme čekanja na prijavu je dulje. Radimo na brzom rješenju“, objavila je berlinska zračna luka u banneru na svojoj internetskoj stranici. Glasnogovornik je kazao i da napad nije pogodio zračnu luku Frankfurt.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Teror u Dubravi: Policija identificirala šestero napadača, roditelji su najavili prosvjed
DVOJE ZAVRŠILO U DOMU

Teror u Dubravi: Policija identificirala šestero napadača, roditelji su najavili prosvjed

Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna
Toplinska kupola prijeti Europi! Temperature idu iznad 40 °C, u subotu nas očekuje vrhunac...
UFFF...JOŠ MALO VRUĆINE

Toplinska kupola prijeti Europi! Temperature idu iznad 40 °C, u subotu nas očekuje vrhunac...

Fenomen koji se naziva toplinska kupola nastaje kada se iznad zemlje uspostavi stabilan sloj toplog zraka na višim razinama atmosfere, “kupola” koja zadržava toplinu sprijeda i sa strane
Pripuzova rukavica Tomaševiću: Pogledaj kakav mali zeleni grad želim izgraditi. Hoćeš dopustiti?
MEGAPROJEKT NA ČRNOMERCU

Pripuzova rukavica Tomaševiću: Pogledaj kakav mali zeleni grad želim izgraditi. Hoćeš dopustiti?

Vlasnik CIOS-a Petar Pripuz nezadovoljan je što Grad ne donosi pravila za njegovo zemljište, pa je napravio vizualizacije: Uz tisuću stanova dva jezera, futuristički vrtić, škola i dvorana, šetnice, most, bunker vinoteka...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025