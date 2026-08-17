KIJEV OBJAVIO STRAŠNE BROJKE Putin izgubio 239.354 vojnika

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je kako je Rusija u srpnju pretrpjela neke od svojih najtežih gubitaka u ratu, 42.860 ljudi na bojištu, što predstavlja najveći mjesečni broj gubitaka ruske vojske od siječnja 2025. godine.

Što se tiče broja mrtvih vojnika od početka invazije, na ukrajinskoj ravnici poginulo je 239.354 ruskih vojnika objavio je Mediazona. Radi se o 87.749 dobrovoljaca, 26.416 zatvorenika regrutiranih za rat te 19.778 mobiliziranih vojnika. Poginulo je 7530 časnika.

Mediazona koja broji mrtve ruske vojnike s BBC-jem upozorava da se radi o broju identificiranih poginulih vojnika, što znači da bi pravi broj mogao biti puno veći. Podatke prikupljaju iz osmrtnica, objava članova obitelji na društvenim mrežama, lokalnih medija i priopćenja lokalnih vlasti.

Foto: Ukrajinsko ministarstvo obrane

Zelenski je rekao da je u invaziji na Ukrajinu poginulo, nestalo i ranjeno 1.6 milijuna ruskih vojnika. Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je brojku od 1.468.760. Navode da su uništili 12.272 tenkova, 25.155 oklopnjaka, 439 avion, 354 helikoptera i 35 broda te dvije podmornice.