Ukrajinska prijestolnica Kijev rano u četvrtak ponovno je meta velikog napada ruskih projektila koji su pogodili više zgrada, objavile su lokalne vlasti
Kijev ponovno meta velikog ruskog raketnog napada
"Masovni napad na prijestolnicu još uvijek je u tijeku", objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko na platformi Telegram.
On je naveo da su pogođene zgrade s obje strane Dnjepra. Zasad nema informacija o žrtvama, no na teren su upućeni timovi hitne medicinske pomoći.
Timur Tkačenko, načelnik kijevske vojne uprave, potvrdio je da je zabilježen najmanje jedan pogodak u istočnom predgrađu, dok su svjedoci Reutersa izvijestili o snažnim eksplozijama koje su odjekivale gradom.
Pod napadom se našao i grad Dnjipro na jugoistoku zemlje, objavio je regionalni guverner Oleksandr Ganža. Prema njegovim riječima, oštećeno je nekoliko privatnih kuća i automobila, ali zasad nema naznaka o ljudskim žrtvama.
Uzbune za zračnu opasnost ostale su na snazi u Kijevu i Dnjipru dugo nakon ponoći.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+