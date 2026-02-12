Obavijesti

News

Komentari 0
pogodili više zgrada

Kijev ponovno meta velikog ruskog raketnog napada

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kijev ponovno meta velikog ruskog raketnog napada
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Ukrajinska prijestolnica Kijev rano u četvrtak ponovno je meta velikog napada ruskih projektila koji su pogodili više zgrada, objavile su lokalne vlasti

Admiral

"Masovni napad na prijestolnicu još uvijek je u tijeku", objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko na  platformi Telegram.

On je naveo da su pogođene zgrade s obje strane Dnjepra. Zasad nema informacija o žrtvama, no na teren su upućeni timovi hitne medicinske pomoći.

Timur Tkačenko, načelnik kijevske vojne uprave, potvrdio je da je zabilježen najmanje jedan pogodak u istočnom predgrađu, dok su svjedoci Reutersa izvijestili o snažnim eksplozijama koje su odjekivale gradom.

STRAH IH EUROPE Estonska obavještajna služba: 'Rusija je sve više zabrinuta'
Estonska obavještajna služba: 'Rusija je sve više zabrinuta'

Pod napadom se našao i grad Dnjipro na jugoistoku zemlje, objavio je regionalni guverner Oleksandr Ganža. Prema njegovim riječima, oštećeno je nekoliko privatnih kuća i automobila, ali zasad nema naznaka o ljudskim žrtvama.

Uzbune za zračnu opasnost ostale su na snazi u Kijevu i Dnjipru dugo nakon ponoći.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zelenski: 'Izbori u Ukrajini bit će tek nakon prekida vatre'
TREBAMO SIGURNOSNA JAMSTVA

Zelenski: 'Izbori u Ukrajini bit će tek nakon prekida vatre'

Zelenski je time odgovorio na navode Financial Timesa koji je objavio da Ukrajina pod pritiskom Sjedinjenih Država planira prije sredine svibnja organizirati predsjedničke izbore i referendum o potencijalnom mirovnom sporazumu s Rusijom.
VIDEO Otac i troje djece poginuli su u ruskom napadu na Harkiv
LANSIRALI 129 DRONOVA

VIDEO Otac i troje djece poginuli su u ruskom napadu na Harkiv

Prema podacima Ureda regionalnog tužiteljstva u Harkivu, dron je kasno u utorak pogodio stambenu zgradu u kojoj je živjela peteročlana obitelj u gradu Bohodukivu.
EU priprema zajam od 60 milijardi eura za Ukrajinu
NOVI PAKET POMOĆI

EU priprema zajam od 60 milijardi eura za Ukrajinu

Ministri obrane Europske unije u srijedu navečer će razgovarati o daljnjoj vojnoj pomoći Ukrajini, nedugo prije četvrte obljetnice početka ruske invazije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026