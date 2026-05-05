VIDEO Dan prije primirja razoran udar: Deseci mrtvih u ruskim napadima na Ukrajinu

Piše HINA,
Foto: Serhii Chalyi

U ruskim napadima na Ukrajinu u utorak poginulo je najmanje 22 ljudi, uključujući 12 u jednom od najgorih napada ove godine, uoči ukrajinskog prijedloga da u ponoć stupi na snagu neograničeno primirje

Rusija je najavila primirje za 8. i 9. svibnja, dane kada se obilježava pobjeda Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Ukrajina je, kao odgovor, najavila neograničeno primirje koje bi počelo noćas u ponoć, pozivajući Rusiju da napravi isto. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Rusija "ne može zaustaviti napade na jedan dan zbog svoje vojne parade".

U napadu na grad Zaporižja ubijeno je najmanje 12, a ozlijeđeno 16 ljudi, objavile su hitne službe i regionalni guverner Ivan Fedorov na Telegramu.

12 mrtvih u Ruskom napadu u Ukrajini | Video: 24sata/Reuters

Stambene zgrade, autoservis i autopraonica su oštećeni u napadu, rekao je Fedorov. Napad je također izazvao požare u trgovini i neidentificiranom poduzeću.

IAEA: Dron oštetio opremu u nuklearnoj elektrani Zaporižje

Fotografije koje je podijelio prikazuju teško oštećenu zgradu u plamenu i dimu. Vidi se kako gore automobili dok hitne službe pomažu krvavim ljudima da napuste mjesto događaja.

Aftermath of a Russian air attack in Zaporizhzhia
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Tri zračne bombe bačene na istočni grad Kramatorsk ubile su još pet osoba, napisao je Zelenski na Telegramu. Petero ljudi je ozlijeđeno, dodao je, upozoravajući da bi broj poginulih mogao porasti.

NOĆNI NAPADI Rusi pogodili plinska postrojenja: Pet mrtvih

U ruskom noćnom napadu na postrojenja za proizvodnju plina u Poltavskoj regiji ubijeno je još pet osoba, rekli su ukrajinski dužnosnici.

Istodobno, u Rusiji je u napadu ukrajinskog drona na regiju Čuvašiju poginulo dvoje ljudi, izvijestila je ruska državna novinska agencija.

