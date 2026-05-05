Obavijesti

News

Komentari 1
1000 KILOMETARA OD UKRAJINE

Rusija ovo ne pamti. Napadaju rojevi dronova. Ima mrtvih

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Rusija ovo ne pamti. Napadaju rojevi dronova. Ima mrtvih

Stanje je toliko katastrofalno da guverner republike Čuvašije Sergej Artamonov, razmatra da se proglasi izvanredno stanje

Čeboksari, glavni grad ruske republike Čuvašije, na žestokom je ukrajinskom udaru. Grad koji se nalazi preko 1000 kilometara od Ukrajine, nalazi se usred trećeg napada dronovima, piše Moscow Times.

Prva dva vala napada dogodili su se usred noći, meta je bila obližnja rafinerija, a treći udar dogodio se u 10 ujutro. Jedan od dronova  pogodio je stambenu zgradu. Jedan čovjek je poginuo, a 12 ih je ozlijeđeno.

1700 KILOMETARA OD GRANICE Pred paradu: Ukrajina napala duboko unutar Rusije. Dignuli u zrak tvornice dronova i raketa
Pred paradu: Ukrajina napala duboko unutar Rusije. Dignuli u zrak tvornice dronova i raketa

Dron je pogodio i stambenu zgradu blizu tvornice VNIIR-Progress, koja proizvodi antene za dronove. Kako navode ruski mediji, upravo je ta tvornica bila stvarna meta napada. Oštećena je i zgrada Elektromehaničkog fakulteta koja se nalazi nasuprot tvornice.

Grad evakuiran

Škole i fakulteti prešli su na nastavu na daljinu, roditeljima je savjetovano da ne vode djecu u vrtiće, a trgovački centri su zatvoreni. Javni prijevoz je zaustavljen na neodređeno vrijeme, a stanovnici su zamoljeni da ostanu kod kuće.

Stanje je toliko katastrofalno da guverner republike Čuvašije Sergej Artamonov, razmatra da se proglasi izvanredno stanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Pogledajte pripreme za mimohod u Moskvi. Putin dovlači vojnike s fronte
DAN POBJEDE

VIDEO Pogledajte pripreme za mimohod u Moskvi. Putin dovlači vojnike s fronte

Prema partizanskom pokretu Ateš, koji je svoje nalaze objavio putem Telegrama 5. svibnja, rusko zapovjedništvo počelo je povlačiti iskusno osoblje iz jedinica koje djeluju na pravcu Kostiantinjivke
NOĆNI NAPADI Rusi pogodili plinska postrojenja: Pet mrtvih
TISUĆE BEZ PLINA

NOĆNI NAPADI Rusi pogodili plinska postrojenja: Pet mrtvih

U napadima na Poltavu i Harkiv pogođena su energetska infrastruktura; Naftogaz prijavio velike gubitke
Pred paradu: Ukrajina napala duboko unutar Rusije. Dignuli u zrak tvornice dronova i raketa
1700 KILOMETARA OD GRANICE

Pred paradu: Ukrajina napala duboko unutar Rusije. Dignuli u zrak tvornice dronova i raketa

Napadi dolaze u sklopu šire ofenzive na više ruskih regija, pri čemu su eksplozije zabilježene i na okupiranom Krimu, kao i u gradovima Voronjež i Kazanj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026