Rusija ovo ne pamti. Napadaju rojevi dronova. Ima mrtvih

Čeboksari, glavni grad ruske republike Čuvašije, na žestokom je ukrajinskom udaru. Grad koji se nalazi preko 1000 kilometara od Ukrajine, nalazi se usred trećeg napada dronovima, piše Moscow Times.

Prva dva vala napada dogodili su se usred noći, meta je bila obližnja rafinerija, a treći udar dogodio se u 10 ujutro. Jedan od dronova pogodio je stambenu zgradu. Jedan čovjek je poginuo, a 12 ih je ozlijeđeno.

Dron je pogodio i stambenu zgradu blizu tvornice VNIIR-Progress, koja proizvodi antene za dronove. Kako navode ruski mediji, upravo je ta tvornica bila stvarna meta napada. Oštećena je i zgrada Elektromehaničkog fakulteta koja se nalazi nasuprot tvornice.

Grad evakuiran

Škole i fakulteti prešli su na nastavu na daljinu, roditeljima je savjetovano da ne vode djecu u vrtiće, a trgovački centri su zatvoreni. Javni prijevoz je zaustavljen na neodređeno vrijeme, a stanovnici su zamoljeni da ostanu kod kuće.

Stanje je toliko katastrofalno da guverner republike Čuvašije Sergej Artamonov, razmatra da se proglasi izvanredno stanje.