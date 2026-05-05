SIGURNOSNE MJERE

Rusija ograničila internet uoči parade zbog straha od napada

Piše HINA,
Korisnici bez mreže u dijelovima grada, vlasti tvrde da je riječ o sigurnosnim mjerama zbog prijetnje iz Ukrajine

Rusija je u utorak ograničila mobilni internet mnogim korisnicima u Moskvi uoči godišnje parade 9. svibnja kojom se obilježava pobjeda nad nacističkom Njemačkom, a koja je ove godine smanjena zbog prijetnje napada ukrajinskih dronova, izvijestili su novinari Reutersa. Rusija je ove godine pooštrila kontrolu nad internetom, blokirajući mobilne usluge i prisiljavajući milijune korisnika da se okrenu virtualnoj privatnoj mreži (VPN), što protivnici predsjednika Vladimira Putina smatraju pokušajem jačanja unutarnje kontrole nakon četiri godine rata. Kremlj je priopćio da su ograničenja uvedena radi sigurnosti zbog povećanog rizika od napada ukrajinskih dronova.

Šest Reutersovih novinara u Moskvi reklo je da mobilni internet u utorak nije radio na njihovim telefonima u različitim dijelovima glavnog grada. Telefonski pozivi i dalje su bili mogući u mnogim dijelovima Moskve, naveli su.

Ruski mobilni operateri priopćili su da bi moglo doći do problema s mobilnim internetom zbog potrebe pružanja sigurnosti u nadolazećim danima. Sberbank, najveća ruska banka, također je upozorila na moguće poteškoće s mobilnim internetom i razmjenom poruka.

Taksi-služba najveće ruske internetske kompanije Yandex upozorila je da bi zbog ograničenja interneta moglo biti problema s naručivanjem vožnji putem interneta.

Četiri godine nakon što je Rusija 2022. napala Ukrajinu, dvije strane vode najveći rat dronovima u povijesti. Njihovi dalekometni dronovi ciljaju sve, od zapovjednih točaka do energetske infrastrukture, daleko iza „zona smrti” koje duž bojišnice stvaraju dronovi kratkog dometa.

