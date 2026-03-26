PUTINOVI PRIJATELJI

Kim i Lukašenko o sporazumu: 'Ulazimo u novu fazu odnosa'

Piše HINA,
Sjeverna Koreja i Bjelorusija jačaju savez uz podršku Rusiji, dok Minsk istodobno pokušava ublažiti odnose sa Zapadom

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un i bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko potpisali su u četvrtak sporazum o prijateljstvu s ciljem produbljivanja veza između dva bliska saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina. Lukašenkov posjet Pjongjangu naglasio je diplomatsko balansiranje pošto osnažuje veze sa zemljama prijateljskima prema Rusiji i neprijateljskima prema Zapadu, dok istovremeno pokušava normalizirati odnose s Washingtonom. Posjet je uslijedio nakon prošlotjednog sastanka s izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa Johnom Coaleom i oslobađanja 250 političkih zatvorenika u zamjenu za nastavak ublažavanja američkih sankcija Bjelorusiji.

Lukašenko je Kimu rekao da odnosi njihovih zemalja ulaze u "fundamentalno novu fazu", prenijela je bjeloruska državna novinska agencija Belta. 

Belta također prenosi da je Kim poručio da Pjongjang i Minsk dijele jednake stavove o mnogim pitanjima i da se "protive pretjeranom pritisku na Bjelorusiju sa Zapada".

Obje zemlje podržale su Rusiju u njezinom ratu u Ukrajini. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

