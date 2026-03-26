Trump: Odbio sam iransku ponudu da postanem ajatolah

Američki predsjednik Donald Trump iznio je zapanjujuću tvrdnju na jednom donatorskom događaju u Washingtonu, rekavši kako su mu iranski dužnosnici ponudili mjesto vrhovnog vođe Irana, što je on, kako kaže, odmah odbio.

Njegove izjave dolaze usred eskalacije rata između SAD-a i Irana te rastućih nagađanja o mogućem dogovoru dviju strana, ali i u vrijeme nestabilnosti nakon što je u zračnom napadu navodno ubijen bivši iranski vrhovni vođa.

Pregovori u strahu

Trump tvrdi kako Iran očajnički želi dogovor sa Sjedinjenim Državama, ali se njihovi čelnici to boje javno priznati.

​- Oni pregovaraju i vrlo žele postići dogovor, ali se boje to reći jer misle da će ih ubiti njihovi vlastiti ljudi. Boje se i da ćemo ih mi ubiti - rekao je Trump.

Potom je iznio tvrdnju da mu je ponuđena najviša funkcija u Islamskoj Republici.

​- Kažu: 'Ne želim to. Željeli bismo da vi budete sljedeći vrhovni vođa'. Ne, hvala, ne želim to - ispričao je Trump okupljenima.

Teheran sve demantira

S druge strane, iranski dužnosnici, uključujući ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija, odlučno odbacuju Trumpove tvrdnje o bilo kakvim izravnim pregovorima ili ponudama. Araghchi je na državnoj televiziji izjavio da se poruke razmjenjuju preko posrednika poput Pakistana, ali da Teheran "trenutačno nema namjeru pregovarati" te je izvještaje o dogovoru nazvao "lažnim vijestima".

Vakuum na vrhu vlasti

Trumpove izjave dolaze u razdoblju ekstremne nestabilnosti u Iranu. Prethodni vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, navodno je ubijen u zajedničkim američko-izraelskim zračnim napadima početkom veljače 2026. godine. Nakon njegove smrti, njegov sin Mojtaba Hamnei imenovan je novim vrhovnim vođom, no od eskalacije sukoba nije se pojavio u javnosti. Američki dužnosnici nagađaju da je možda i on ozlijeđen.

U međuvremenu, američka vojska izvijestila je da je pogodila više od deset tisuća ciljeva u Iranu, uništivši otprilike 92 posto najvećih plovila iranske mornarice i dvije trećine postrojenja za proizvodnju projektila i dronova. Administracija je navodno predložila mirovni plan od 15 točaka koji uključuje potpunu demontažu iranskog nuklearnog programa i prekid potpore regionalnim saveznicima poput Hezbolaha.