Obavijesti

News

Komentari 3
ŠALJIVDŽIJA I ŠERET

Trump: Odbio sam iransku ponudu da postanem ajatolah

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Trump: Odbio sam iransku ponudu da postanem ajatolah
Foto: Ken Cedeno

Trump tvrdi kako Iran očajnički želi dogovor sa Sjedinjenim Državama, ali se njihovi čelnici to boje javno priznati

Američki predsjednik Donald Trump iznio je zapanjujuću tvrdnju na jednom donatorskom događaju u Washingtonu, rekavši kako su mu iranski dužnosnici ponudili mjesto vrhovnog vođe Irana, što je on, kako kaže, odmah odbio.

Njegove izjave dolaze usred eskalacije rata između SAD-a i Irana te rastućih nagađanja o mogućem dogovoru dviju strana, ali i u vrijeme nestabilnosti nakon što je u zračnom napadu navodno ubijen bivši iranski vrhovni vođa.

Pregovori u strahu

Trump tvrdi kako Iran očajnički želi dogovor sa Sjedinjenim Državama, ali se njihovi čelnici to boje javno priznati.

​- Oni pregovaraju i vrlo žele postići dogovor, ali se boje to reći jer misle da će ih ubiti njihovi vlastiti ljudi. Boje se i da ćemo ih mi ubiti - rekao je Trump.

Potom je iznio tvrdnju da mu je ponuđena najviša funkcija u Islamskoj Republici.

​- Kažu: 'Ne želim to. Željeli bismo da vi budete sljedeći vrhovni vođa'. Ne, hvala, ne želim to - ispričao je Trump okupljenima.

Teheran sve demantira

S druge strane, iranski dužnosnici, uključujući ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija, odlučno odbacuju Trumpove tvrdnje o bilo kakvim izravnim pregovorima ili ponudama. Araghchi je na državnoj televiziji izjavio da se poruke razmjenjuju preko posrednika poput Pakistana, ali da Teheran "trenutačno nema namjeru pregovarati" te je izvještaje o dogovoru nazvao "lažnim vijestima".

Vakuum na vrhu vlasti

Trumpove izjave dolaze u razdoblju ekstremne nestabilnosti u Iranu. Prethodni vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, navodno je ubijen u zajedničkim američko-izraelskim zračnim napadima početkom veljače 2026. godine. Nakon njegove smrti, njegov sin Mojtaba Hamnei imenovan je novim vrhovnim vođom, no od eskalacije sukoba nije se pojavio u javnosti. Američki dužnosnici nagađaju da je možda i on ozlijeđen.

U međuvremenu, američka vojska izvijestila je da je pogodila više od deset tisuća ciljeva u Iranu, uništivši otprilike 92 posto najvećih plovila iranske mornarice i dvije trećine postrojenja za proizvodnju projektila i dronova. Administracija je navodno predložila mirovni plan od 15 točaka koji uključuje potpunu demontažu iranskog nuklearnog programa i prekid potpore regionalnim saveznicima poput Hezbolaha.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026