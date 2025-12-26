Kim Jong Un najavio da će Sjeverna Koreja nastaviti razvijati proizvodnju raketa

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un objavio je prilikom posjeta postrojenju za proizvodnju streljiva da će Sjeverna Koreja nastaviti raditi na razviju projektila u sljedećih pet godina, izvijestili su u petak državni mediji.

Kim je rekao da je "sektor proizvodnje projektila i granata u zemlji od najveće važnosti za jačanje ratnog odvraćanja", prema KCNA.

Kim je ratificirao nacrte dokumenata za modernizaciju velikih poduzeća za proizvodnju streljiva koji će biti podneseni ključnom stranačkom kongresu početkom 2026. kada će biti predstavljen plan razvoja Sjeverne Koreje u sljedećih pet godina, izvijestila je KCNA.

Naredio je proširenje proizvodnih kapaciteta projektila i granata, napominjući da će se o planovima za izgradnju novih tvornica streljiva odlučivati ​​na nadolazećem stranačkom kongresu, prema KCNA-i.

"Kako bi se zadovoljile buduće potrebe raketnih i topničkih snaga Korejske narodne armije, potrebno je kontinuirano podizati razinu modernizacije industrije streljiva osnivanjem novih tvornica kako je planirano", rekao je Kim.

Ovo izvješće uslijedilo je nakon što je u četvrtak objavljeno da Kim nadgleda izgradnju nuklearne podmornice od 8700 tona i probno ispaljivanje projektila zemlja-zrak dugog dometa.