Obavijesti

News

Komentari 0
narednih pet godina

Kim Jong Un najavio da će Sjeverna Koreja nastaviti razvijati proizvodnju raketa

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Kim Jong Un najavio da će Sjeverna Koreja nastaviti razvijati proizvodnju raketa
Foto: Alexander Kazakov

Naredio je proširenje proizvodnih kapaciteta projektila i granata, napominjući da će se o planovima za izgradnju novih tvornica streljiva odlučivati ​​na nadolazećem stranačkom kongresu

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un objavio je prilikom posjeta postrojenju za proizvodnju streljiva da će Sjeverna Koreja nastaviti raditi na razviju projektila u sljedećih pet godina, izvijestili su u petak državni mediji.

Kim je rekao da je "sektor proizvodnje projektila i granata u zemlji od najveće važnosti za jačanje ratnog odvraćanja", prema KCNA.

Kim je ratificirao nacrte dokumenata za modernizaciju velikih poduzeća za proizvodnju streljiva koji će biti podneseni ključnom stranačkom kongresu početkom 2026. kada će biti predstavljen plan razvoja Sjeverne Koreje u sljedećih pet godina, izvijestila je KCNA.

Naredio je proširenje proizvodnih kapaciteta projektila i granata, napominjući da će se o planovima za izgradnju novih tvornica streljiva odlučivati ​​na nadolazećem stranačkom kongresu, prema KCNA-i. 

KIM ON TOUR VIDEO Nju vide kao buduću vođu Sj. Koreje: Diktator Kim na ceremoniju poveo svoju kćer...
VIDEO Nju vide kao buduću vođu Sj. Koreje: Diktator Kim na ceremoniju poveo svoju kćer...

"Kako bi se zadovoljile buduće potrebe raketnih i topničkih snaga Korejske narodne armije, potrebno je kontinuirano podizati razinu modernizacije industrije streljiva osnivanjem novih tvornica kako je planirano", rekao je Kim.

Ovo izvješće uslijedilo je nakon što je u četvrtak objavljeno da Kim nadgleda izgradnju nuklearne podmornice od 8700 tona i probno ispaljivanje projektila zemlja-zrak dugog dometa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Policija u zagrebačkom naselju zbog trubača: 'Ulaze u dvorišta, ljudi su se prepali! I to na Božić'
ROTIRKE U NOVOM ZAGREBU

Policija u zagrebačkom naselju zbog trubača: 'Ulaze u dvorišta, ljudi su se prepali! I to na Božić'

"Idu po Karlovačkoj u Blatu i maltretiraju ljude, baš na Božić, dolaze pod prozore", požalio se na 'trubače' danas jedan Zagrepčanin...
Ukrajinci žestoko napali Rusiju!
UDAR NA MOSKVU

Ukrajinci žestoko napali Rusiju!

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su na Badnjak u nekoliko sati sustavi protuzračne obrane presreli i uništili 132 ukrajinska drona
Ovo su Delnice na božićno jutro! Evo koliko snijega ima u ostatku Hrvatske i do kada će padati
KAKO JE KOD VAS?

Ovo su Delnice na božićno jutro! Evo koliko snijega ima u ostatku Hrvatske i do kada će padati

Najdeblji snježni pokrivač izmjeren je na RC Puntijarka, gdje je ukupno 34 centimetara snijega, od čega je devet centimetara novog.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025