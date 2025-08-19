Kim Jong Un se ljuti zbog vježbi SAD-a i Južne Koreje: 'Očiti izraz njihove volje da izazovu rat'

Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un kritizirao je zajedničke vojne vježbe Južne Koreje i SAD-a rekavši da je to "najočitiji izraz njihove volje da izazovu rat", izvijestio je u utorak državni medij KCNA.

Kim je također pozvao na "brzo širenje" nuklearnog oružja tijekom inspekcije razarača Choe Hyon prethodnog dana, prema Korejskoj središnjoj novinskoj agenciji (KCNA).

Sjevernokorejski vođa rekao je i da su "intenzivirana vojna veza i demonstracija snage između SAD-a i Južne Koreje najočitija manifestacija njihove volje da rasplamsaju rat i izvor uništavanja mira i sigurnosti u regiji", piše KCNA.