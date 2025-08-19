Obavijesti

Kim Jong Un se ljuti zbog vježbi SAD-a i Južne Koreje: 'Očiti izraz njihove volje da izazovu rat'

Kim je također pozvao na "brzo širenje" nuklearnog oružja tijekom inspekcije razarača Choe Hyon prethodnog dana, prema Korejskoj središnjoj novinskoj agenciji (KCNA).

Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un kritizirao je zajedničke vojne vježbe Južne Koreje i SAD-a rekavši da je to "najočitiji izraz njihove volje da izazovu rat", izvijestio je u utorak državni medij KCNA.

Sjevernokorejski vođa rekao je i da su "intenzivirana vojna veza i demonstracija snage između SAD-a i Južne Koreje najočitija manifestacija njihove volje da rasplamsaju rat i izvor uništavanja mira i sigurnosti u regiji", piše KCNA.

