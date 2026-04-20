KIM OPET TESTIRA Sjeverna Koreja ispalila više projektila

Sjevernokorejska novinska agencija KCNA potvrdila je u ponedjeljak da je ta zemlja prethodnog dana provela testiranja balističkih projektila kratkog dometa, kako je upozorio Seul. "Pet taktičkih balističkih projektila, ispaljenih prema ciljanom području oko otoka udaljenog otprilike 136 km, pogodilo je područje od 12,5 do 13 hektara s vrlo visokom gustoćom, u potpunosti demonstrirajući svoju borbenu moć", izvijestio je taj državni medij. Ova lansiranja, koja je prema službenoj agenciji nadgledao sjevernokorejski vođa Kim Jong Un, slijede nakon drugih testiranja provedenih posljednjih tjedana, uključujući balističke projektile, protubrodske krstareće projektile i klaster streljivo.

Prema KCNA-i, Kim je naglasio da "razvoj i raspoređivanje različitih klaster bombi može poboljšati sposobnost udara visoke gustoće za neutralizaciju određenog ciljanog područja, kao i sposobnost visokopreciznog udara".

Ova lansiranja dodaju se na popis šest testiranja balističkih projektila za koje se zna da ih je Sjeverna Koreja provela od početka godine, unatoč načelu UN-a o zabrani korištenja takvog oružja.

Južna Koreja ih je u nedjelju otkrila, pozivajući Pjongjang da prekine s tim "uzastopnim provokacijama" i da krene prema "miru".