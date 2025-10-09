Kim pohvalio svoju stranku: Uskoro slave 80 godina osnutka

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un pohvalio je nasljeđe vladajuće stranke u zemlji u govoru uoči 80. obljetnice njezina osnutka u petak, dok su izaslanstva iz Kine, Rusije i Vijetnama stigla u Pjongjang kako bi prisustvovali proslavama. Kineski premijer Li Qiang, izaslanstvo iz Rusije koje predvodi bivši predsjednik Dmitrij Medvedev, kao i čelnik vijetnamske Komunističke partije To Lam, među stranim su uglednicima koji su se pridružili ovotjednim događajima u povodu obljetnice Radničke partije Koreje u izoliranoj državi. Li, kojeg je u zračnoj luci u Pjongjangu dočekala počasna garda, rekao je da Kina i Sjeverna Koreja "kao socijalistički susjedi povezani planinama i rijekama imaju duboko tradicionalno prijateljstvo", priopćilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova.

Vijetnamski vođa Lam i njegovo izaslanstvo prisustvovali su ceremoniji dobrodošlice u sportskom centru u Pjongjangu, izvijestila je Vijetnamska novinska agencija (VNA). To je prvi posjet vođe Vijetnamske komunističke partije Sjevernoj Koreji u gotovo 20 godina, a očekuje se da će tijekom posjeta biti potpisani sporazumi o suradnji, prema izvorima upoznatim s planiranjem.

Medvedev, koji je sada zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, posjećuje s izaslanstvom u kojoj su ministar prirodnih resursa Aleksandar Kozlov i guverner Kurske regije, izvijestila je ruska novinska agencija TASS.

Kim je u srijedu posjetio Muzej osnivanja stranke u Pjongjangu s visokim stranačkim dužnosnicima i održao ono što su državni mediji nazvali "značajnim govorom" u čast osnivača stranke i revolucionarnih prethodnika, izvijestio je sjevernokorejski državni medij KCNA.

Sjevernokorejski vođa odao je počast svojem pokojnom djedu i osnivaču države Kim Il Sungu i borcima protiv Japana za postavljanje "čvrstog kamena temeljca" za trajnu snagu i uspjeh stranke, navodi se u izvješću.

Osvrćući se na osam desetljeća stranačke povijesti, Kim je rekao da je vrijeme da sadašnja generacija obnovi razumijevanje svojih "revolucionarnih obveza i dužnosti" kako bi dovršila socijalistički cilj koji su počeli njezini prethodnici.

Kim se također obvezao očuvati ideološku čistoću i vitalnost stranke "bez oronulosti i promjene boje", nazvavši Muzej osnivanja stranke "svetim utočištem" koje predstavlja stranačku tradiciju.

Prošli mjesec, sjevernokorejski čelnik stajao je uz kineskog predsjednika Xi Jinpinga i ruskog predsjednika Vladimira Putina na velikoj vojnoj paradi u Pekingu u čast 80. godišnjice poraza Japana na kraju Drugog svjetskog rata, potez usmjeren na jačanje Kimovog diplomatskog položaja.

Nuklearno naoružana Sjeverna Koreja još nije potvrdila hoće li se održati vojna parada povodom ovotjednog praznika. Južnokorejski dužnosnici rekli su da postoje znakovi da će Pjongjang organizirati vojnu paradu u spomen na osnivanje Radničke partije Koreje, izvijestila je prošli tjedan novinska agencija Yonhap.