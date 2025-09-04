Obavijesti

ŠALJU JOŠ VOJNIKA?

Kim potvrdio punu potporu Rusiji: 'To je bratska dužnost'

Južnokorejska obavještajna služba vjeruje da sjeverni susjed planira poslati još 6000 vojnika, uz 1000 koji su već u Rusiji.

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un rekao je da će njegova zemlja i dalje "potpuno podupirati" Rusiju i njezinu vojsku kao "bratsku dužnost", objavila je državna novinska agencija KCNA.

Kim se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sastao u Pekingu na marginama proslave predaje Japana u Drugom svjetskom ratu.

Putin je izrazio "duboko poštovanje" prema sjevernokorejskim vojnicima koji se bore protov Ukrajine, dodala je agencija.

Sjeverna Koreja je Rusiji poslala vojnike, topničko streljivo i rakete kako bi joj pomogla u ratu s Ukrajinom.

 Južnokorejska obavještajna služba vjeruje da sjeverni susjed planira poslati još 6000 vojnika, uz 1000 koji su već u Rusiji.

