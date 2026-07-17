Kim primio jednog od najmoćnijih ljudi Kine

Kineska delegacija koju je predvodio Wang stigla je u Pjongjang u srijedu, na poziv Sjeverne Koreje. Sastanak je posljednji u nizu razgovora na visokoj razini između Pekinga i Pjongjanga nakon posjeta kineskog predsjednika Xi Jinpinga Sjevernoj Koreji u lipnju - prvog u sedam godina - i odražava kineske napore da ojača svoj utjecaj na svog tradicionalnog saveznika usred produbljivanja veza Sjeverne Koreje s Rusijom.

I Kim i Wang rekli su da će raditi na provedbi sporazuma postignutog između Kine i Sjeverne Koreje tijekom Xijevog posjeta.

Xi i Kim dogovorili su proširenje suradnje u politici, gospodarstvu i kulturi, kao i strateške komunikacije putem posjeta visokih dužnosnika, priopćila je tada KCNA.

Kineska delegacija koju je predvodio Wang posjetila je i spomen-obilježje posvećeno kineskim vojnicima poginulim u Korejskom ratu, školu za obuku kadrova Radničke partije i Kumsusan Palaču Sunca, mauzolej u kojem se čuvaju tijela Kim Il-sunga i Kim Jong-ila, priopćila je KCNA.