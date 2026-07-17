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Kim primio jednog od najmoćnijih ljudi Kine

Piše HINA,
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Kim primio jednog od najmoćnijih ljudi Kine
Foto: KCNA/REUTERS
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Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un razgovarao je s Wang Huningom, četvrtim najviše rangiranim kineskim dužnosnikom u Pjongjangu, izvijestila je u petak državna Korejska središnja novinska agencija (KCNA)

Kineska delegacija koju je predvodio Wang stigla je u Pjongjang u srijedu, na poziv Sjeverne Koreje.  Sastanak je posljednji u nizu razgovora na visokoj razini između Pekinga i Pjongjanga nakon posjeta kineskog predsjednika Xi Jinpinga Sjevernoj Koreji u lipnju - prvog u sedam godina - i odražava kineske napore da ojača svoj utjecaj na svog tradicionalnog saveznika usred produbljivanja veza Sjeverne Koreje s Rusijom. 

I Kim i Wang rekli su da će raditi na provedbi sporazuma postignutog između Kine i Sjeverne Koreje tijekom Xijevog posjeta. 

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Xi i Kim dogovorili su proširenje suradnje u politici, gospodarstvu i kulturi, kao i strateške komunikacije putem posjeta visokih dužnosnika, priopćila je tada KCNA. 

Kineska delegacija koju je predvodio Wang posjetila je i spomen-obilježje posvećeno kineskim vojnicima poginulim u Korejskom ratu, školu za obuku kadrova Radničke partije i Kumsusan Palaču Sunca, mauzolej u kojem se čuvaju tijela Kim Il-sunga i Kim Jong-ila, priopćila je KCNA.

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