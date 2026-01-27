Obavijesti

Kim se opet zaigrao, njegov tim stručnjaka testirao balističke rakete: Ljudi to gledali na TV-u!

Združeni stožer Južne Koreje priopćio je da su projektili lansirani iz područja u blizini glavnog grada Sjeverne Koreje Pjongjanga s istočne obale prema moru

Sjeverna Koreja ispalila je u utorak više balističkih projektila prema moru, a procjenjuje se da se radi o projektilima kratkog dometa, izjavili su Južna Koreja i Japan, dok Washington i Seul vode razgovore o novom modelu svoje obrambene pozicije protiv Pjongjanga.

Združeni stožer Južne Koreje priopćio je da su projektili lansirani iz područja u blizini glavnog grada Sjeverne Koreje Pjongjanga s istočne obale prema moru, oko 15:50 sati po lokalnom vremenu. Navedeno je da su projektili letjeli oko 350 kilometara. Građani su testiranje mogli pratiti i na TV-u.

Japanska obalna straža zasebno je izjavila o mogućnosti da je Sjeverna Koreja lansirala balističke projektile, a koji su pali nekoliko minuta kasnije. Premijerka Sanae Takaichi rekla je da projektili nisu utjecali na Japan.

Sjeverna Koreja je posljednjih mjeseci testirala rakete kratkog dometa i višecijevne lansere za koje tvrdi da ih razvija kao ključni dio njezina taktičkog nuklearnog arsenala kako bi se zaštitila od prijetnji SAD-a i Južne Koreje.

Interes za sjevernokorejske balističke rakete kratkog dometa i topništvo porastao je nakon što ih je Pjongjang isporučio Rusiji za upotrebu na bojištima u ratu protiv Ukrajine u okviru sporazuma o međusobnoj obrani koji su potpisali 2024. godine.

Lansiranje se dogodilo tijekom posjeta visokog dužnosnika američkog ministarstva obrane Južnoj Koreji, gdje je raspravljao o remodeliranju njihova vojnog saveza, pri čemu bi Seul od Washingtona preuzeo glavnu ulogu u zajedničkim obrambenim naporima protiv Pjongajnga.

