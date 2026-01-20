Diktator Kim dao otkaz jednom od najmoćnijih ljudi Sj. Koreje! 'Kao da se u kola upregne koza'

Sjevernokorejski diktator Kim Jong Un otpustio je potpredsjednika vlade Yang Sung Hoa, a to bi mogao biti samo početak čistke, jer se Kim u svojem najnovijem govoru žestoko obrušio na 'nesposobne i lijene dužnosnike'...

Sung Ho je, pišu sjevernokorejski mediji, otpušten na licu mjesta!

- Molim te, druže potpredsjedniče, daj otkaz sam prije nego što bude prekasno - poručio je Kim svojem sad već bivšem potpredsjedniku, kojem i nije baš ostavio puno izbora, izvijestili su sjevernokorejski državni mediji.

Diktator Kim je prilikom posjete novootvorenoj tvornici u regiji Hamgyong kritizirao i druge državne dužnosnike, nazvao ih je neodgovornima, pasivnima, piše Le Monde.

- Yang je bio neprikladan, niste mu mogli povjeriti teške zadatke. Jednostavno rečeno, to je kao da se u kola upregne koza. A na kraju krajeva, kola vuče vol, a ne koza - kazao je Kim.

Pozvao je i na brz preokret i rast ekonomije, modernizaciju... Sve kako bi Sj. Koreja, kako veli Kim, imala zagarantiranu budućnost.

"To je šok taktika i upozorenje drugima. Ovako nekoga otpustiti u javnosti je jasna poruka", poručuju stručnjaci...

Pyongyang se priprema za prvi kongres vladajuće stranke nakon pet godina, a analitičari očekuju da će biti održan u sljedećim tjednima. I sudeći prema ovom javnom otkazu, moglo bi tu biti svega....

Ekonomska politika, kao i obrana i vojno planiranje će, kao i inače, biti na vrhu dnevnog reda.

Prošlog mjeseca Kim je obećao iskorijeniti "zlo" na velikom sastanku vrha u Pyongyangu.

Državni mediji tad nisu dali pojedinosti, ali su rekli da je vladajuća stranka otkrila brojne nedavne "devijacije" u disciplini. U prijevodu, korupcija 'stanuje' i u Sj. Koreji...