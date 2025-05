Kim svjedočila o traumatičnoj noći u kojoj su je opljačkali: 'Mislila sam da su policajci...'

Gotovo 8 milijuna dolara bio je vrijedan nakit kojeg je 'Djedova banda' prije devet godina ukrala američkoj starleti Kim Kardashian iz pariške rezidencije. Veliki dio tog nakita nikad nije pronađen, a u tome je i zaručnički prsten koji joj je dao Kanye, vrijedan 4 milijuna dolara.

Danas u Parizu nastavilo se suđenje, a na klupi za svjedoke pojavila se se i sama Kim. Na početku se zahvalila francuskim vlastima što su joj omogućili da podijeli svoju stranu priče, prenosi BBC.

Foto: Piroschka Van De Wouw

- Nakon tog dana, sve se promijenilo - rekla je u suzama.

- U gradu sam se do tada uvijek osjećala sigurno, sve do te večeri. Čula sam ljude na katu ispod, a kada sam ih vidjela prvo sam mislila da su policajci - otkrila je.

- Dozivala sam sestru, ali nitko se nije javio. Dvoje ljudi je zatim ušlo u moju sobu. Doveli su i čovjeka s recepcije ,Abderrahmanea Ouatikija, bio je u lisicama. Nije mi bilo jasno što se događa.

- Nisam znala je li i on dio toga svega. Ipak, sada shvaćam da je i on bio žrtva - priča Kim dok Ouatki u sudnici sjedi iza njezine mame Kris Jenner.

- Bila sam u šoku zbog svega. Nisam znala da je riječ o mom nakitu iako su oni tražili gdje se nalazi. Čovjek je našao prsten pored kreveta. Sam ga je našao. Sjećam se da je taj muškarac bio niži od ostalih. Jedan drugi je kopao po stvarima i našao kutiju s nakitom. Bio je uzbuđen nakon što je pronašao još nakita - priča starleta.

- Dozivala sam svog tjelohranitelja, a u tom trenutku netko od njih mi je uzeo mobitel. Čula sam ih da govore francuski, bili su naoružani. Uzeli su me i odveli na donji kat. Tražili su još nakita. Jedan od njih je držao pištolj na mojim leđima. U tom trenutku sam mislila i pobjeći, ali sam shvatila da je bolje ostati i poslušati sve što žele.

Svjedočila i bivša stilistica

Prije Kim svjedočila je Simone Harouche, tadašnja starletina stilistica. Ona se za vrijeme pljačke sakrila.

- Probudio me zvuk koji do tada nisam nikad čula. Da napomenem, znam je cijeli život i poznajem je, a ovaj zvuk nisam nikad čula. Bio je to teror - pričala je stilistica pa nastavila:

- Čula sam onda riječi Kim Kardashian koja je bila na katu iznad: 'Imam djecu i moram živjeti'. Tada sam shvatila da se nešto ružno događa. Tražila sam mobitel, bilo me je strah za naše živote. Čula sam vrisak, galamu muškaraca. Sakrila sam se u kupaonicu u tuš - pričala je Simone.

Foto: Piroschka Van De Wouw

Tada je poslala poruku jednoj od sestara Kardashian da nešto nije u redu i da se Kim svađa s nekim muškarcima.

- Čula sam korake, mislila sam da dolaze po mene sada. Nisam znala što se događa, i što se njoj dogodilo. Nakon toga uslijedila je duga tišina.

- Čula sam glas koji me dozivao. Bila je to Kim. Kada sam došla, bila je vezana i imala je povez na ustima. Bilo mi je šokantno vidjeti je takvu. Sama pomisao da su je silovali ili zlostavljali bila mi je mučna.

Traume koje su vidljive i danas

Zatim su otišle u Simoninu sobu.

- Počela je vikati: 'Moramo potražiti pomoć, što ćemo napraviti ako se vrate? Možda ćemo morati i skočiti s prozora'. Zatim je stigao njezin tjelohranitelj koji je ranije jednu od sestara odvezao u klub. Bila je sva u transu, nikada je nisam ovakvu vidjela.

Zbog traume koju je proživjela, Simone je promijenila i karijeru. Sada je dizajnerica interijera.

- Shvatila sam da raditi sa slavnim osobama može uistinu biti opasno - pričala je kroz suze.

Nakon svega, obje su morale ići na terapiju kako bi se lakše nosile s traumom.

-Više ne mogu niti ići kod nje. Vjerujem da će mi suđenje omogućiti da ovo lakše prebrodim - smatra Simone.

Suđenje pljačkašima počelo je 28. travnja i traje tri tjedna.

Foto: ©Tammie Arroyo/AFF-USA.COM

Cijeli slučaj datira iz listopada 2016. Pljačkaši su starletu svezali u pariškom apartmanu, na rukama je imala plastične kablove i traku, a usta su joj bila začepljena.

- Mislila sam da su teroristi koji su došli da me otmu, mislila sam da ću umrijeti - rekla je francuskoj policiji.

Policija će ustvrditi da su kriminalci, predstavljajući se kao policajci, u noći pljačke u listopadu 2016. ušli kroz dvoja velika, neoznačena crvena vrata u ulici Tronchet i držali recepcionara na nišanu kako bi dobili pristup stanu u kojem je Kardashian boravila.

Od 12 osoba koje su izvorno optužene u ovom slučaju, deset ih je na suđenju. Jedan od osumnjičenika je u međuvremenu preminuo, a drugi, Pierre Bouianere (80), imat će zasebno suđenje. On je porekao sve optužbe i očekuje se da će njegov slučaj biti odbačen iz zdravstvenih razloga. Osam osoba kojima se sudi poreklo je optužbe, koje uključuju oružanu pljačku u organiziranoj bandi i zločinačku zavjeru.