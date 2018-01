Kim želi turiste: Blizu lansirne rampe gradit će luksuzni resort

Suprotno općeprihvaćenom vjerovanju, Sjeverna Koreja je zemlja itekako otvorena turizmu i stranim turistima, a turistička se odredišta konstantno grade, poput ovog velebnog skijališta koje većinu vremena zjapi prazno. Strani turisti, potpuno opravdano, nisu previše ludi za odlaskom u Sjevernu Koreju, a domaće stanovništvo si jednostavno ne može priuštiti bilo kakvu vrstu luksuza.

No, to ipak nije spriječilo kontroverznog Kim Jong-una da najavi izgradnju još jednog turističkog resorta i to u Kangwonu, provinciji zloglasnoj po činjenici da se u njoj provode raketna testiranja.

Daily Mail piše da je sjevernokorejski diktator izgradnju naredio najvjerojatnije kako bi pomogao gospodarstvu koje je i inače na koljenima, a sad je pod dodatnim opterećenjem sankcija UN-a.

- Kada turistički resort bude sagrađen, on će zadovoljavati potrebe domaćih i stranih turista te će biti idealno mjesto za povezivanje različitih turističkih destinacija u međunarodnom turističkom zonom 'Wonsan-Mt Kumgang', stoji u objavi državne informativne agencije 'KCNA' uz zaključak da će novi resort državni turizam podići na 'svjetsku razinu'.

Živi bili pa vidjeli, i to doslovno, s obzirom na raketna testiranja u blizini.