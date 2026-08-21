Kimova pomoć Putinu: Poslao i jedinicu za napade dronovima

Novi kontingent sjevernokorejskih trupa, koji se pridružio već postojećem od 8500 vojnika u Rusiji, sadrži i specijaliziranu jedinicu za dronove koja bi mogla izvoditi napade na ciljeve unutar Ukrajine. Ove informacije dolaze od visokog dužnosnika ukrajinske obavještajne službe i ukazuju na značajno proširenje vojne suradnje između Moskve i Pjongjanga, u trenutku kada se Ukrajina suočava s kritičnim nedostatkom protuzračne obrane.

Pojačanje na ruskom teritoriju

Prema riječima general-bojnika Vadima Skibickog, zamjenika načelnika ukrajinske obrambene obavještajne službe, Sjeverna Koreja od kraja 2024. godine kontinuirano šalje trupe kao pomoć ruskim vojnim operacijama. Procjenjuje se da je dosad raspoređeno ili rotirano oko 25.000 sjevernokorejskih vojnika. Skibickij navodi kako bi ruski predsjednik Vladimir Putin tijekom sastanka sa svojim kolegom Kim Jong Unom u rujnu mogao zatražiti još do 50.000 vojnika.

Novi val od 8500 vojnika uglavnom je raspoređen u ruskoj regiji Kursk. Uključuje tisuću inženjeraca i pirotehničara te, navodno, 400 operatera dronova. Mnogi od njih stekli su iskustvo tijekom prijašnjih sjevernokorejskih angažmana, a očekuje se da će njihove bespilotne letjelice biti korištene i za izviđanje i za napade na ciljeve unutar Ukrajine. Ukrajinski obavještajni izvori sugeriraju da sjevernokorejske snage neće izravno sudjelovati u borbama na ukrajinskom tlu, već će ojačavati ruske pozadinske položaje, čime će se osloboditi ruske trupe za ofenzivne operacije.

Produbljivanje vojne suradnje

Vojna suradnja dviju zemalja formalizirana je u lipnju 2024. godine potpisivanjem sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu, koji sadrži klauzulu o uzajamnoj vojnoj pomoći u slučaju vanjske agresije. Ovo partnerstvo odražava sve veće oslanjanje Rusije na saveznike, unatoč javnim izjavama o otpornosti gospodarstva i snazi vojno-industrijskog kompleksa.

Skibickij je također naglasio razmjere sjevernokorejske pomoći u raketnoj tehnologiji. Prije kolovoza prošle godine, Pjongjang je Moskvi poslao najmanje 150 balističkih projektila KN-23 ili KN-24, uz obećanje za još 120 komada. Takvo oružje postaje sve teže zaustaviti jer su zalihe američkih presretača Patriot, jednog od rijetkih sustava sposobnih za obaranje balističkih projektila, gotovo iscrpljene. Od obećanih, isporučeno je 40 projektila, a sumnja se da su dva iskorištena 30. srpnja u napadu na Radušne u Dnjepropetrovskoj oblasti, kada je ubijeno najmanje četvero djece iz iste obitelji. Skibickij dodaje da modernije verzije ovih projektila imaju domet od 800 kilometara, ali često promašuju cilj za 15 do 19 kilometara, što sugerira da Sjeverna Koreja koristi napade na Ukrajinu za testiranje i poboljšanje svoje tehnologije.

Reakcije i demantiji

Produbljivanje veza između Rusije i Sjeverne Koreje izaziva veliku zabrinutost unutar NATO saveza. Dodatnu nesigurnost unijela je izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa da će vojne vježbe s Južnom Korejom biti smanjenog opsega kako se ne bi provocirao Kim Jong Un, s kojim Trump želi ponovno održati sastanak.

S druge strane, iz Pjongjanga stižu demantiji. Moćna sestra sjevernokorejskog vođe, Kim Yo Jong, odbacila je tvrdnje da će se deseci tisuća njezinih sunarodnjaka uskoro pridružiti ruskim snagama, nazvavši to "neutemeljenim, izmišljenim scenarijem". Unatoč tome, ruski državni mediji tijekom protekle godine prikazivali su snimke sjevernokorejskih vojnika na obuci u Rusiji, a Kim Jong Un je u travnju osobno otvorio spomenik sjevernokorejskim vojnicima poginulima u Ukrajini.

Iskustvo s bojišta kao dugoročna prijetnja

Prvo raspoređivanje sjevernokorejskih trupa započelo je u regiji Kursk u listopadu 2024. godine s ciljem odbijanja ukrajinskog upada. Pjongjang je mjesecima šutio o slanju svojih vojnika, da bi tek u travnju 2025. potvrdio njihovo sudjelovanje u borbama. Procjenjuje se da je u prvom valu poslano oko 10.000 vojnika koji su pretrpjeli značajne gubitke zbog korištenja samoubilačkih taktika masovnih juriša na ukrajinske položaje.

Spremnost Sjeverne Koreje da podnese takve gubitke odražava doseg ruskih globalnih saveza, ali i očajničku potrebu Moskve za dodatnim ljudstvom. Zauzvrat, Pjongjang ne dobiva samo oružje, financijsku pomoć, hranu i energiju, već i nešto neprocjenjivo: borbeno iskustvo. Vojnici koji se vraćaju u domovinu donose sa sobom znanje o modernom ratovanju, posebice o upotrebi dronova i stvarnosti tehnološki dominantnog bojišta. Stručnjaci upozoravaju da bi ovo iskustvo moglo značajno unaprijediti vojne sposobnosti Pjongjanga i predstavljati dugoročnu prijetnju sigurnosti u sjeveroistočnoj Aziji.

*uz korištenje AI-ja