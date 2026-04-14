Obavijesti

News

Komentari 4
BLOKADA BLOKADE

Kina bijesna zbog američke blokade Hormuškog tjesnaca

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Evelyn Hockstein

Trumpova pomorska blokada ujedno je i upozorenje Kini, koja polovicu svog uvoza nafte dobiva preko Hormuškog tjesnaca

Kina je osudila američku pomorsku blokadu iranskih luka kao „opasnu i neodgovornu“ nakon što je Donald Trump zaprijetio da će potopiti sve brodove koji joj se suprotstave.

Blokada je stupila na snagu u ponedjeljak nakon što su mirovni pregovori između Washingtona i Teherana propali u Pakistanu, iako krhko primirje i dalje traje.

 - Sjedinjene Američke Države povećale su vojnu prisutnost i poduzele ciljanu blokadnu akciju, što će samo pogoršati napetosti i narušiti već krhki sporazum o primirju te dodatno ugroziti sigurnost plovidbe kroz tjesnac - rekao je novinarima Guo Jiakun, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova.

 - To je opasno i neodgovorno ponašanje - dodao je. Ranije u utorak, kineski tanker pod američkim sankcijama prošao je kroz ključnu naftnu arteriju, postavši prvo plovilo koje je napustilo Zaljev otkako je američka vojska započela svoju pomorsku blokadu.

Trumpova pomorska blokada ujedno je i upozorenje Kini, koja polovicu svog uvoza nafte dobiva preko Hormuškog tjesnaca. Brodovi koji su platili naknadu Iranu bit će zaplijenjeni, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži.

Kina može donijeti mir

Španjolski premijer Pedro Sanchez je na sastanku s Xi Jinpingom rekao da Kinu vidi kao glavnog globalnog sugovornika koji može pomoći u okončanju rata u Iranu, kao i drugih sukoba poput Ukrajine.

 - Vrlo mi je teško pronaći druge sugovornike, osim Kine, koji mogu riješiti ovu situaciju stvorenu u Iranu i Hormuškom tjesnacu - rekao je Sanchez koji je jedan od rijetkih političara koji ima hrabrosti suprostaviti se Trumpu i Netanyahuu. Rat u Gazi opisao je kao genocid.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026