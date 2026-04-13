Prošao rok za početak američke blokade Hormuškog tjesnaca

Cijene nafte su porasle, a nema naznaka da će se ubrzo ponovo otvoriti Hormuški tjesnac, što bi ublažilo dosad neviđeni poremećaj opskrbe. Otkako je 28. veljače izbio rat, Iran je zatvorio tjesnac za sva plovila osim vlastitih, rekavši da će prolaz biti dopušten jedino uz iransku kontrolu i plaćanje naknade. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da će Washington blokirati iranska plovila i sve brodove koji su platili takve naknade te da će svi iranski brodovi za "brze napade" koji se približe blokadi biti uništeni.

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) je kazalo da će mjera stupiti na snagu u 16 sati u ponedjeljak.

Zemlje članice NATO-a, uključujući Veliku Britaniju i Francusku, rekle su da neće biti uvučene u sukob sudjelovanjem u blokadi, naglašavajući umjesto toga potrebu da se ponovo otvori ključan tjesnac, kojim inače prolazi petina svjetske nafte.

Izgleda da je ugrožen sporazum o prekidu vatre koji je zaustavio šest tjedana američko-izraelskih zračnih napada i koji traje još svega tjedan dana, piše Reuters.

Washington je kazao da je Teheran odbacio njegove zahtjeve na pregovorima tijekom vikenda u Islamabadu, razgovore na najvišoj razini od islamske revolucije u Iranu 1979.

Blokada stupa na snagu

CENTCOM je objavio da će se blokada "primjenjivati nepristrano na brodove svih zemalja" koji ulaze ili napuštaju iranske luke u Perzijskom i Omanskom zaljevu.

"Blokada neće ometati neutralan tranzitni prolaz kroz Hormuški tjesnac do ili iz odredišta koja nisu iranska", objavilo je američko Središnje zapovjedništvo u poruci upućenoj pomorcima u koju je u ponedjeljak imao uvid i Reuters.

Dva tankera povezana s Iranom, "Aurora" i "New Futer", koji prevoze petrokemijske proizvode, napustili su tjesnac u ponedjeljak prije isteka roka, prema podacima londonske burze LSEG.

Glasnogovornik iranske vojske je bilo kakvo američko ograničavanje međunarodne plovidbe nazvao "piratstvom", upozoravajući da ako se zaprijeti iranskim lukama, nijedna luka u Perzijskom i Omanskom zaljevu neće biti sigurna. Bilo kakvi vojni brodovi koji se približavaju tjesnacu bi predstavljali kršenje primirja, rekla je iranska Revolucionarna garda (IRGC).

'Nikakve pouke nisu izvučene'

Iran je ignorirao zahtjev za otvaranjem Hormuškom tjesnaca te je na pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama postavio vlastite, nove zahtjeve, uključujući ukidanje sankcija i povlačenje vojnika iz američkih baza diljem Bliskog istoka.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif je rekao da i dalje traju napori da se sukob riješi nakon izravnih pregovora SAD-a i Irana u Islamabadu tijekom vikenda.

Trump je proglasio pobjedu iako nije uspio ostvariti ciljeve koje je zacrtao na početku rata: uklanjanje mogućnosti Irana da napada svoje susjede, okončanje njegovog nuklearnog programa i olakšavanje Irancima da svrgnu svoju vladu, piše Reuters.

Iran i dalje ima balističke projektile i bespilotne letjelice kojima može gađati susjedne zemlje u Perzijskom zaljevu te ima zalihu uranija obogaćenog na razine koje su skoro dovoljne za nuklearno oružje.

Vodstvo Teherana, koje se suočilo s velikim prosvjedima početkom godine, opstalo je unatoč američkim napadima, a nema naznaka organizirane oporbe.

Osokoljeni iranski dužnosnici tvrde da će pristati na sporazum samo u slučaju dodatnih američkih ustupaka.

Iran se "suočio s maksimalizmom, promjenom uvjeta i blokadom" SAD-a na pregovorima, kazao je iranski šef diplomacije Abas Arakči.

"Nikakve pouke nisu izvučene", dodao je. "Dobra volja rađa dobru volju. Neprijateljstvo rađa neprijateljstvo".

Cijene ne održavaju stvaran poremećaj

Cijene nafte, koje su se ublažile prošlog tjedna nakon što je najavljeno primirje, porasle su za oko sedam posto u ponedjeljak te su ponovo prešle razinu od 100 dolara po barelu.

Neki trgovci naftom tvrde da cijene zapravo ne odražavaju u dovoljnoj mjeri poremećaj opskrbe bez presedana u suvremenom dobu, piše Reuters.

Trump duže vrijeme govori da će povećanje cijena goriva u SAD-u biti kratkotrajno. No, za nedjeljnu emisiju "Sunday Briefing" američke televizije Fox News rekao je da bi cijene mogle ostati visoke sve do međuizbora u studenom.

Glavni iranski pregovarač Mohamad Baker Kalibaf je na društvenim mrežama objavio cijene goriva na području Washingtona s komentarom: "Uživajte u trenutnim cijenama na benzinskim postajama. Uz takozvanu 'blokadu'. Uskoro ćete žaliti za gorivom (koje stoji) između četiri i pet dolara".