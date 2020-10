Za kraj, dotakao se i svog politi\u010dkog oponenta na izborima koji su za nekoliko tjedana, demokratskog predstavnika Joea Bidena:

<p><strong>Donald Trump </strong>bio je u bolnici kako bi se oporavio od zaraze korona virusom, a iz nje je izašao prilično brzo i već je na nogama.</p><p>Nakon svega toga oglasio se i videom na društvenim mrežama kako bi pokazao američkim građanima da je u dobrom stanju, a dotakao se nekoliko stvari, ali ponajviše svega uz korona virus:</p><p>- Pozdrav mojim najdražim ljudima na svijetu, onima starijima. Radimo ogroman napredak s ovom užasnom bolesti koju nam je poslala Kina. Kina će platiti veliku cijenu za ono što su napravili nama i svijetu, ali mi smo došli do lijeka - započeo je Trump priču pa prepričao svoj doživljaj s koronom:</p><p>- Otišao sam u bolnicu prije tjedan dana, bio sam jako bolestan, a taj lijek je bio čudotvoran. Mogao sam izaći odmah dan nakon. Djelovanje tog lijeka je čudesno. Napravit ćemo taj lijek dostupnima za sve, FDA se kreće brzinom kao nikad prije, stvari koje bi inače trajale godinama, sad će trajati tjednima i manje, a to je zbog mene. Brinemo se za naše starije! Želim da dobijete medicinsku brigu kao i ja, ja sam dobio fantastičnu brigu, i želim da je dobijete i vi. Ovaj lijek ćete moći dobiti svi, i to besplatno! I dobit ćete ga brzo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trump se obraća narodu</strong></p><p>Za kraj, dotakao se i svog političkog oponenta na izborima koji su za nekoliko tjedana, demokratskog predstavnika <strong>Joea Bidena</strong>:</p><p>- Lijek rade kompanije koje su potpuno sigurne i lijek je moćan. Želim vam se svima zahvaliti, ono što smo prošli kao država je užasno. Moj protivnik uvijek priča, ali nije napravio ništa u 47 godina, napravio sam više od njega u 47 mjeseci. Da je do njega, ne bi ovo imali godinama. On je imao svoju šansu sa H1N1 i svinjskom gripom i nije znao što radi. Pobrinut ćemo se za starije i za sve ostale, lijek stiže jako brzo. Hvala vam, volimo Ameriku!</p>