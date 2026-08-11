Kina izgubila satelit nakon neuspješnog lansiranja rakete

Kina je u ponedjeljak izgubila satelit nakon neuspješnog lansiranja rakete, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua. Misija je propala nakon što je tijekom leta došlo do anomalije, navela je Xinhua. Raketa Dugi marš 7A poletjela je u ponedjeljak u 20:02 po lokalnom vremenu iz svemirskog lansirnog centra Wenchang na južnom kineskom otoku Hainanu, noseći satelit Zhongxing 4B.

Pokretanje videa... VIDEO Kineska raketa Long March 7A eksplodirala je nekoliko trenutaka nakon polijetanja | Video: 24sata/reuters

Xinhua nije objavila dodatne pojedinosti o tome što je pošlo po zlu, navodeći da se uzrok neuspjeha istražuje.

Bio je to drugi neuspješan let rakete Dugi marš 7A. Njezin prvi let u ožujku 2020. također je završio neuspjehom. Nakon toga raketa je uspješno izvela 16 lansiranja zaredom. Rakete iz obitelji Dugi marš okosnica su kineskog državnog svemirskog programa.