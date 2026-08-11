Obavijesti

News

Komentari 0
PROPALA MISIJA

Kina izgubila satelit nakon neuspješnog lansiranja rakete

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kina izgubila satelit nakon neuspješnog lansiranja rakete
Foto: Reuters
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bio je to drugi neuspješan let rakete Dugi marš 7A. Njezin prvi let u ožujku 2020. također je završio neuspjehom. Nakon toga raketa je uspješno izvela 16 lansiranja zaredom

Kina je u ponedjeljak izgubila satelit nakon neuspješnog lansiranja rakete, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua. Misija je propala nakon što je tijekom leta došlo do anomalije, navela je Xinhua. Raketa Dugi marš 7A poletjela je u ponedjeljak u 20:02 po lokalnom vremenu iz svemirskog lansirnog centra Wenchang na južnom kineskom otoku Hainanu, noseći satelit Zhongxing 4B.

Pokretanje videa...

Kineska raketa Long March 7A eksplodirala je nekoliko trenutaka nakon polijetanja VIDEO
Kineska raketa Long March 7A eksplodirala je nekoliko trenutaka nakon polijetanja | Video: 24sata/reuters

Xinhua nije objavila dodatne pojedinosti o tome što je pošlo po zlu, navodeći da se uzrok neuspjeha istražuje.

Bio je to drugi neuspješan let rakete Dugi marš 7A. Njezin prvi let u ožujku 2020. također je završio neuspjehom. Nakon toga raketa je uspješno izvela 16 lansiranja zaredom. Rakete iz obitelji Dugi marš okosnica su kineskog državnog svemirskog programa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...'

Snažno podrhtavanje osjetilo se stotinama kilometara od epicentra. Tresle su se zgrade u Bogoti, a potres su osjetili stanovnici brojnih gradova u središnjoj i zapadnoj Kolumbiji. Prema Reutersu, podrhtavanje je zabilježeno i u Venezueli.
Domoljublje je borba protiv ekocida u Gospiću, a ne protiv migranata, Srba, gejeva i žena
TOMISLAV KLAUŠKI

Domoljublje je borba protiv ekocida u Gospiću, a ne protiv migranata, Srba, gejeva i žena

Kao što šute HDZ i njegovi internetski botovi, tako o ekocidu u Gospiću upadljivo šute svi oni dežurni domoljubi koji su huškanje protiv manjina i stranaca pretvorili u prijetvornu manifestaciju ljubavi prema domovini.
FOTO Kupači: 'Izgrizla nas je želva, u strahu smo!' Eksperti: 'Pustite je, pa nije more bazen!'
MUKA U KAŠTELIMA

FOTO Kupači: 'Izgrizla nas je želva, u strahu smo!' Eksperti: 'Pustite je, pa nije more bazen!'

Kupače u Kaštelima izgrizla glavata želva. Mještani: ‘Pod hitno je uklonite. U strahu smo!’. Biolog: ‘Ona štiti sebe, ne dirajte je. Pa zar treba maknuti i medvjede i vukove iz šuma?'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026