Kina počinje naplaćivati ​​lučke pristojbe za američke brodove

Kina je u utorak službeno počela naplaćivati ​​posebne lučke pristojbe od brodova u vlasništvu, pod upravom SAD-a, izgrađenih ili pod zastavom SAD-a, ali je najavila da će brodovi izgrađeni u Kini biti izuzeti od toga, prenijela je državna televizija CCTV

Detalji pojašnjavaju specifične odredbe o izuzećima, uključujući brodove koje je izgradila Kina, prazne brodove koji ulaze u kineska brodogradilišta samo radi popravka i druge brodove koji se smatraju izuzetima od plaćanja. Kinesko ministarstvo prometa prošlog je tjedna objavilo da će uvesti nove lučke pristojbe kao protumjeru američkim lučkim pristojbama za brodove povezane s Kinom, počevši od istog dana.

Kina obavijestila SAD o nadzoru izvoza rijetkih metala prije objave

Kinesko ministarstvo trgovine u utorak je izjavilo da je obavijestilo SAD o nadzoru izvoza rijetkih metala koje je Peking najavio prošli tjedan prije njihovog uvođenja, dodajući da su se razgovori na radnoj razini između dviju strana održali u ponedjeljak.

Glasnogovornik ministarstva trgovine ponovio je da su kontrole izvoza namijenjene zaštiti nacionalne sigurnosti, a u izjavi se navodi da SAD ne može tražiti pregovore s Kinom dok istodobno iznosi prijetnje, nakon što je predsjednik Donald Trump u petak najavio dodatne carine na kinesku robu od 1. studenog.