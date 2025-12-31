Obavijesti

PROBLEMI S ČIPOVIMA

Kina poziva Nizozemsku da ispravi 'greške' oko Nexperije

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Maxim Shemetov

U rujnu je Nizozemska preuzela kontrolu nad Nexperiom, nizozemskom podružnicom kineske tvrtke Wingtech, rekavši da je cilj spriječiti osnivača da preseli poslovne tajne i proizvodnju tvrtke u Kinu.

Kina je u srijedu pozvala Nizozemsku da odmah ispravi svoje "pogreške" i ukloni prepreke osiguranju stabilnosti globalne proizvodnje i lanca opskrbe čipovima.

Nizozemska ostaje ravnodušna i tvrdoglavo inzistira na svom putu, ne pokazujući apsolutno nikakav odgovoran stav prema sigurnosti globalnog lanca opskrbe poluvodičima i ne poduzimajući nikakve značajne mjere", priopćilo je kinesko ministarstvo trgovine.

Peking je uzvratio blokiranjem izvoza Nexperijinih čipova, od kojih se većina pakira u Kini.

Iako je WingTech od tada započeo razgovore s poslovodstvom Nexperije koje je imenovao sud, o kontroli nad nizozemskim proizvođačem čipova, ministar gospodarstva Vincent Karremans branio je svoju odluku o intervenciji.

