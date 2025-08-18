Obavijesti

ODREĐENE VRSTE

Kina produljila istragu o uvozu mliječnih proizvoda iz EU-a

Kina produljila istragu o uvozu mliječnih proizvoda iz EU-a
Istraga je pokrenuta u kolovozu 2024. godine i uglavnom se smatra protumjerom Pekinga za kaznene carine EU-a na kineska električna vozila

Kina je produljila istragu o subvencijama za uvezene mliječne proizvode iz Europske unije, objavilo je u ponedjeljak kinesko ministarstvo trgovine, navodeći kao razlog složenost toga slučaja. Ta istraga trebala je završiti ovoga tjedna, ali je produljena do 21. veljače 2026. godine. Proizvodi obuhvaćeni istragom uključuju određene vrste sira, svježeg i prerađenog.

Istraga je pokrenuta u kolovozu 2024. godine i uglavnom se smatra protumjerom Pekinga za kaznene carine EU-a na kineska električna vozila.

To međutim nije jedina protumjera koju je Peking poduzeo u trgovinskom sporu. Meta kineskih istraga je i uvoz žestokog pića i svinjetine iz EU-a.

Peking je optužio Bruxelles da krši međunarodna trgovinska pravila uvođenjem dodatnih carina na kineska električna vozila.

Europska komisija pak tvrdi da su carine opravdane, smatrajući pretjeranima državne subvencije za kineske proizvođače.

Kina je takve optužbe odbacila i osudila mjere EU-a kao protekcionističke.

