Kina snižava maloprodajne cijene benzina i dizela

Cijena tone benzina bit će od srijede niža za 555 juana (oko 80,91 američki dolar), a cijena tone dizela za 530 juana, prema obavijesti NDRC-a. Cijene sirove nafte oštro su oscilirale na međunarodnim tržištima od zadnje prilagodbe cijena u kineskoj maloprodaji goriva prije 14 dana. U jučerašnjem trgovanju naglo su porasle, ali prosjek u proteklih 10 radnih dana koji se uzima u obzir u najnovijoj prilagodbi ipak je niži nego u prethodnom ciklusu, navodi NDRC u obrazloženju odluke, prema izvješću kineske novinske agencije Xinhue.

Prema trenutnom kineskom mehanizmu određivanja cijena, cijene rafiniranih naftnih proizvoda prilagođavaju se na temelju fluktuacija cijena sirove nafte na međunarodnim tržištima, napominje Xinhua.

Vodeće naftne tvrtke China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation i China National Offshore Oil Corporation i rafinerije dobile su upute da organiziraju proizvodnju i transport rafiniranih naftnih proizvoda kako bi osigurale stabilnu opskrbu.

Nadležni vladini odjeli u regijama trebali bi pojačati nadzor tržišta i inspekcije. U međuvremenu, moraju poduzeti stroge mjere kako bi suzbili aktivnosti koje krše nacionalne mjere određivanja cijena i zaštitili red na tržištu, napomenuo je NDRC.