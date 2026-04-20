Cijene nafte opet porasle

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 4,07 dolara višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna, od 94,45 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 4,05 dolara i stajao je 87,90 dolara. Na kraju prošlog tjedna raspoloženje na tržištu obilježila je iranska objava otvaranja Hormuškog tjesnaca.

"U skladu s primirjem u Libanonu" svi komercijalni brodovi mogu sada slobodno prolaziti Hormuškim tjesnacem do kraja razdoblja primirja, objavio je iranski ministar Abas Arakči u petak na X-u, dodajući da će se Hormuzom prolaziti "koordiniranom rutom" koju je već naznačila iranska mornarica.

Teheran je opetovano podsjećao da je uključivanje Libanona u američko-iransko primirje uvjet za razgovore s Washingtonom koji su u konačnici iznjedrili 10-dnevno primirje.

U četvrtak navečer američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Libanon i Izrael postigli dogovor o obustavi neprijateljstava, za početak na razdoblje od 10 dana, kako bi se omogućili mirovni pregovori, prema tekstu sporazuma koji je objavilo američko ministarstvo vanjskih poslova.

U petak Trump je nakon objave šefa iranske diplomacije također na društvenoj mreži Truth Social napisao da je Hormuz "potpuno otvoren", ali je tek koji sat kasnije dodao da će SAD nastaviti s pomorskom blokadom Irana.

Teheran je upozorio SAD da time krši primirje i u subotu je i službeno ponovo zatvorio tjesnac.

Američki vojni brodovi presreli su pak u noći s nedjelje na ponedjeljak kontejnerski brod pod iranskom zastavom, uz objavu američkog zapovjedništva da su vojnici upali na Tousku u Omanskom zaljevu i preuzeli kontrolu nad brodom.

Iranska vojska najavila je odgovor, optuživši SAD za "piratstvo".

Prvi iranski potpredsjednik Mohammad Reza Aref napomenuo je pak u nedjelju da će "ratna postignuća", posebno u Hormuškom tjesnacu, prištedjeti Iranu čekanje da se nezakonite sankcije ukinu budući da će postati "praktično beskorisne", citira novinska agencija IRNA.

Hormuzom je u subotu prošlo 11 tankera, najviše od početka rata, citiraju analitičari ING-a podatke Bloomberga, ali popuštanje napetosti bilo je kratkog daha, upozoravaju.

SAD šalje u Pakistan izaslanstvo na novi krug razgovora s Iranom, ali Teheran odgovara da, kako sada stvari stoje, ne namjerava sudjelovati.

Situacija zabrinjava, posebno pred sutrašnji istek 10-dnevnog primirja, i otvara vrata novom ciklusu sukoba u Perzijskom zaljevu i višim cijenama nafte, zaključuju Ewa Manthay i Warren Pattersson.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u petak bio jeftiniji za 5,19 dolara i stajao je 99,60 dolara.