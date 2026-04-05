SMIRUJE SITUACIJU

Kina spremna surađivati s Rusijom kako bi se ublažile bliskoistočne tenzije

Piše HINA,
Foto: TINGSHU WANG

Kina je spremna nastaviti surađivati s Rusijom u Vijeću sigurnosti UN-a te nastojati smiriti situaciju na Bliskom istoku, rekao je ministar vanjskih poslova Wang Yi svome ruskom kolegi Sergeju Lavrovu u telefonskom pozivu u nedjelju

Wang je rekao da je temeljni način rješavanja navigacijskih pitanja u Hormuškom tjesnacu postizanje primirja što je prije moguće, dodavši da se Kina uvijek zalagala za političko rješenje gorućih pitanja putem dijaloga i pregovora. Do poziva ministara vanjskih poslova dolazi uoči glasanja u Vijeću sigurnosti UN-a sljedeći tjedan prema rezoluciji Bahraina o zaštiti komercijalne plovidbe u i oko Hormuškog tjesnaca.

Kao stalne članice UN-ova Vijeća sigurnosti, Kina i Rusija trebale bi "usvojiti objektivan i uravnotežen pristup te težiti stjecanju većeg razumijevanja i potpore međunarodne zajednice", rekao je Wang Lavrovu, prema priopćenju njegova ministarstva.

U priopćenju ruskog ministarstva vanjskih poslova navodi se da su ministri razgovarali o načinima postizanja ubrzanog primirja i "pokretanja političko-diplomatskog dijaloga".

FEMME FATALE FOTO Seksom do državnih tajni. Ovo su najfatalnije špijunke
FOTO Seksom do državnih tajni. Ovo su najfatalnije špijunke

"Izraženo je zadovoljstvo zbog podudarnosti u pristupima Rusije i Kine glede većine globalnih pitanja, uključujući situacije glede Irana, koja se odnosi na neopravdanu agresiju SAD-a i Izraela protiv te zemlje", navodi se.

Kina je iznova pozivala na primirje u zaljevskim zemljama i na Bliskom istoku, pozivajući na okončanje ratovanja koje traje duže od mjesec dana i zbog čega je zatvoren Hormuški tjesnac, ključna trgovinska arterija za naftu i plin.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

