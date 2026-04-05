Kina spremna surađivati s Rusijom kako bi se ublažile bliskoistočne tenzije

Wang je rekao da je temeljni način rješavanja navigacijskih pitanja u Hormuškom tjesnacu postizanje primirja što je prije moguće, dodavši da se Kina uvijek zalagala za političko rješenje gorućih pitanja putem dijaloga i pregovora. Do poziva ministara vanjskih poslova dolazi uoči glasanja u Vijeću sigurnosti UN-a sljedeći tjedan prema rezoluciji Bahraina o zaštiti komercijalne plovidbe u i oko Hormuškog tjesnaca.

Kao stalne članice UN-ova Vijeća sigurnosti, Kina i Rusija trebale bi "usvojiti objektivan i uravnotežen pristup te težiti stjecanju većeg razumijevanja i potpore međunarodne zajednice", rekao je Wang Lavrovu, prema priopćenju njegova ministarstva.

U priopćenju ruskog ministarstva vanjskih poslova navodi se da su ministri razgovarali o načinima postizanja ubrzanog primirja i "pokretanja političko-diplomatskog dijaloga".

"Izraženo je zadovoljstvo zbog podudarnosti u pristupima Rusije i Kine glede većine globalnih pitanja, uključujući situacije glede Irana, koja se odnosi na neopravdanu agresiju SAD-a i Izraela protiv te zemlje", navodi se.

Kina je iznova pozivala na primirje u zaljevskim zemljama i na Bliskom istoku, pozivajući na okončanje ratovanja koje traje duže od mjesec dana i zbog čega je zatvoren Hormuški tjesnac, ključna trgovinska arterija za naftu i plin.