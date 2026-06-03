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KAOS

VIDEO Nevrijeme u Biogradu: 'Auti skoro pa plivaju po cesti'

Piše Marta Divjak, Petra Mustać,
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VIDEO Nevrijeme u Biogradu: 'Auti skoro pa plivaju po cesti'
Foto: Čitatelj 24sata

Naš čitatelj procjenjuje da u centru ima sigurno pola metra vode

Velika količina kiše, koja neprestano pada već dva sata, poplavila je biogradske ulice i potpuno paralizirala promet. Naš čitatelj, koji nam je poslao snimku potopa, javlja da je pljusak počeo u srijedu u devet ujutro i od tada ne posustaje.

POGLEDAJTE VIDEO:

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Velike količine vode kod autobusnog kolodvora u Biogradu na moru VIDEO
Velike količine vode kod autobusnog kolodvora u Biogradu na moru | Video: čitatelj/24sata

- Ovo što sam vam poslao su zapravo blage scene. Kod autobusnog kolodvora situacija je još i dobra, ali dolje u centru... Ma ne možete nigdje. Vlada opći kaos - opisuje nam čitatelj i procjenjuje da na ulicama ima sigurno pola metra vode.

- Nemilo pada, uopće ne staje - zaključuje na kraju.

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