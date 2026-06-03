VIDEO Nevrijeme u Biogradu: 'Auti skoro pa plivaju po cesti'

Velika količina kiše, koja neprestano pada već dva sata, poplavila je biogradske ulice i potpuno paralizirala promet. Naš čitatelj, koji nam je poslao snimku potopa, javlja da je pljusak počeo u srijedu u devet ujutro i od tada ne posustaje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Velike količine vode kod autobusnog kolodvora u Biogradu na moru | Video: čitatelj/24sata

- Ovo što sam vam poslao su zapravo blage scene. Kod autobusnog kolodvora situacija je još i dobra, ali dolje u centru... Ma ne možete nigdje. Vlada opći kaos - opisuje nam čitatelj i procjenjuje da na ulicama ima sigurno pola metra vode.

- Nemilo pada, uopće ne staje - zaključuje na kraju.

Vatrogasne intervencije

U Biogradu JVP Biograd imali su dva ispumpavanja prizemnih prostorija..na susjednom otoku Pašman, DVD Tkon je imao jedno ispumpavanje, te po još jedno DVD Turanj i sv. Filip Jakov.

- U Zadru, su pale grane na dalekovod u gradskom predjelu Ričine, pa su ih pripadnici JVP Zadar uklonili - kazao je Matej Rudić, vatogasni županijski zapovjednik