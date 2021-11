Kina je u utorak kazala da kineski predsjednik Xi Jinping nije dobio priliku obratiti se putem video veze UN-ovu samitu o klimi COP26 u Glasgowu te da je umjesto toga morao poslati govor u pisanom obliku.

Xi je poslao pisano priopćenje za otvaranje samita na razini šefova država i vlada u ponedjeljak u kojem nije ponudio nova obećanja u vezi smanjenja emisija stakleničkih plinova, no pozvao je druge države da ispune svoja obećanja i "osnaže uzajamno povjerenje i suradnju".

"Kako sam shvatio, organizatori konferencije nisu osigurali video vezu", rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Wang Wenbin novinarima na redovitom brifingu.

Analitičari su izrazili zabrinutost da to što Xi nije bio osobno nazočan na samitu znači da Kina nije spremna ponuditi nove ustupke u ovom krugu pregovora.

No Peking ističe da je već dao niz velikih obećanja u proteklih godinu dana, obećavši da će do 2060. zemlja biti ugljično neutralna, da će povećati ukupne kapacitete solarne energije i energije vjetra na 1200 GW do 2030. te da će smanjiti korištenje ugljena od 2026.

Loši diplomatski odnosi između Kine i SAD-a, dva najveća zagađivača na svijetu, jedna su od najvećih prepreka u ovom krugu pregovora o klimi.

Peking je odbio prijedloge Washingtona da se klimu razdvoji od drugih spornih pitanja u njihovim odnosima, a visoki kineski diplomat Wang Yi rekao je američkom izaslaniku za klimu Johnu Kerryju u rujnu da još uvijek postoji "pustinja" koja prijeti "oazi" klimatske suradnje.

Jedno od spornih pitanja za Kinu su američke sankcije kineskim tvrtkama, uključujući opskrbljivače solarnom opremom, koje su povezane s Xinjiangom.

Kina odbacuje optužbe Zapada da krši ljudska prava u toj sjeverozapadnoj regiji.

"Ne možete tražiti od Kine da s jedne strane smanji proizvodnju ugljena, a s druge nametati sankcije kineskim tvrtkama koje proizvode solarne ploče", rekao je Wang u utorak.