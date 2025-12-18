Obavijesti

News

Komentari 1
OD NOVE GODINE

Kina uvodi porez na kondome

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kina uvodi porez na kondome
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kontraceptivi više neće spadati u robu izuzetu od poreza, što znači da će za njih vrijediti standardna stopa PDV-a od 13 posto

Kina će ukinuti dugogodišnje porezno izuzeće za kontraceptive, pa će se na proizvode kao što su kondomi od 1. siječnja 2026. plaćati PDV, prema novom zakonu.

Kontraceptivi više neće spadati u robu izuzetu od poreza, što znači da će za njih vrijediti standardna stopa PDV-a od 13 posto.

NIJE ŠALA... Najbizarniji seks-zakoni: 'Odnos sa Sotonom je zabranjen, osim ako imate kondom...'
Najbizarniji seks-zakoni: 'Odnos sa Sotonom je zabranjen, osim ako imate kondom...'

Odluka je izazvala raspravu na društvenim medijima o tome je li povezana s nastojanjima kineskog vodstva da potaknu natalitet. Neki je i ismijavaju.

Jedan komentator postavio je, na primjer, pitanje "koji se stručnjak" toga dosjetio, istaknuvši da viši troškovi kontracepcije zadiru u privatnost i da bi mogli imati dugoročne posljedice za odnose.

Drugi je ustvrdio da su niska primanja i malo slobodnih dana za odmor glavni razlozi niskog nataliteta.

SPRIJEČITE KATASTROFU Ovo su najčešće pogreške koje muškarci rade s kondomima
Ovo su najčešće pogreške koje muškarci rade s kondomima

Kina je počela ublažavati desetljetnu politiku jednog djeteta sredinom 2010-ih, uvevši ograničenje od dva djeteta 2016. i dopustivši parovima da imaju do troje djece od 2021. zbog brzog starenja stanovništva i početka pada populacije.

Unatoč političkim mjerama, uključujući porezne poticaje, produljeni rodiljni dopust i lokalne subvencije, vlasti teško uspijevaju uvjeriti ljude da imaju više djece.

Analitičari ukazuju na visoke životne troškove, skupo stanovanje, velik obrazovni pritisak i nesigurne prihode kao ključne razloge za niski natalitet.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'
POSLJEDNJA UVREDA ŽRTVAMA

Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'

Ako je sve prebacio na ime svoje supruge i njegova ostavština nema imovine, onda svatko tko tuži njega ili njegovu ostavštinu neće dobiti ništa, rekao je za medije odvjetnik za kazneno pravo
Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo
ANATOMIJA UBOJSTVA NA MARKUŠEVCU

Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo

Andrea K. (29) je bivšeg supruga prijavila zagrebačkoj policiji. Oni su upisali krivi datum pa je zbog toga Prekršajni sud prijavu odbacio. Nakon toga je bivši suprug s prijateljima počeo planirati njeno ubojstvo
Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'
3,9 PO RICHTERU

Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'

Zemljotres jačine 4,0 po Richteru zabilježen je kasno navečer u Jadranskom moru, a svjedoci kažu da je udar bio snažan, ali kratkotrajan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025