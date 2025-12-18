Kina uvodi porez na kondome

Kina će ukinuti dugogodišnje porezno izuzeće za kontraceptive, pa će se na proizvode kao što su kondomi od 1. siječnja 2026. plaćati PDV, prema novom zakonu.

Kontraceptivi više neće spadati u robu izuzetu od poreza, što znači da će za njih vrijediti standardna stopa PDV-a od 13 posto.

Odluka je izazvala raspravu na društvenim medijima o tome je li povezana s nastojanjima kineskog vodstva da potaknu natalitet. Neki je i ismijavaju.

Jedan komentator postavio je, na primjer, pitanje "koji se stručnjak" toga dosjetio, istaknuvši da viši troškovi kontracepcije zadiru u privatnost i da bi mogli imati dugoročne posljedice za odnose.

Drugi je ustvrdio da su niska primanja i malo slobodnih dana za odmor glavni razlozi niskog nataliteta.

Kina je počela ublažavati desetljetnu politiku jednog djeteta sredinom 2010-ih, uvevši ograničenje od dva djeteta 2016. i dopustivši parovima da imaju do troje djece od 2021. zbog brzog starenja stanovništva i početka pada populacije.

Unatoč političkim mjerama, uključujući porezne poticaje, produljeni rodiljni dopust i lokalne subvencije, vlasti teško uspijevaju uvjeriti ljude da imaju više djece.

Analitičari ukazuju na visoke životne troškove, skupo stanovanje, velik obrazovni pritisak i nesigurne prihode kao ključne razloge za niski natalitet.