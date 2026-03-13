Kineski čelnici odali počast Song Pingu, najdugovječnijem članu Partije. Umro je u 110. godini...

Kineski čelnici odali su počast Song Pingu, najdugovječnijem članu najmoćnijeg tijela za donošenje odluka u Komunističkoj partiji, koji je prošli tjedan umro u Pekingu u dobi od 109 godina. Predsjednik Xi Jinping, premijer Li Qiang i drugi članovi trenutnog Stalnog odbora Politbiroa stranke prisustvovali su ovog tjedna ceremoniji kojom je zatvoreno poglavlje političke karijere koja je obuhvatila pet naraštaja čelnika Narodne Republike. Stajali su u tihoj počasti, a zatim su se tri puta poklonili pred njegovim posmrtnim ostacima, koji su bili prekriveni crvenom zastavom Komunističke partije, prije nego što je kremiran. Događaj je prikazan na državnoj televiziji CCTV.

- Život druga Song Pinga bio je život revolucije, borbe i slave, život proveden u potrazi za istinom i napretkom te u predanosti komunističkoj stvari - pisalo je u službenom izvještaju o njegovu životu koji je u utorak objavila državna novinska agencija Xinhua.

Foto: Barry Huang

Rođen 1917. u obitelji poljoprivrednika u istočnoj pokrajini Shandong, Song je postao mladi revolucionar kad se priključio 1937. pridružio Komunističkoj partiji. Kratko je služio kao osobni tajnik Zhou Enlaija, koji je postao prvi kineski komunistički premijer nakon 1949. Song, kao ekonomski planer i šef kadrovske službe stranke, bio je istaknuti član druge generacije kineskog vodstva, doba kada je reformistički orijentirani Deng Xiaoping preoblikovao Kinu nakon što je 27-godišnja vladavina Mao Zedonga završila 1976. Maovom smrću.

U 105. godini na sastanku Komunističke partije

Do vrha moći kineskog političkog sustava - Stalnog odbora Politbiroa, sastavljenog od samo nekoliko ljudi - dospio je u lipnju 1989., nakon krvavog gušenja prodemokratskih prosvjeda na Trgu Tiananmen u Pekingu. Songa je Deng uzdigao na najvišu dužnost 1989., kada se Jiang Zemin pojavio kao vođa treće generacije kineskih vođa - potez djelomično učinjen kao priznanje Songove predanosti Dengovu programu reformi.

Foto: Profimedia

U 1970-ima, dok je bio stranački čelnik Gansua, pokrajine na neplodnom sjeverozapadu zemlje u kojoj su se nalazili svemirski i atomski programi mlade republike, Song je stao na Dengovu stranu u burnim godinama nakon Maove smrti, dok su stranačke elite raspravljale hoće li nastaviti putem koji je postavio Mao ili slijediti Dengov poziv na modernizaciju, reformu i otvaranje.

Songu se također pripisuje zasluga za dovođenje Hu Jintaoa, kineskog vođe prije Xija, u središte Dengove pozornosti.

Foto: Thomas Peter

- Hu Jintao nosi vijenac kako bi izrazio sućut povodom smrti druga Song Pinga - izvijestila je Xinhua u utorak.

Song se povukao iz Politbiroa 1992. u dobi od 75 godina. Popularan i cijenjen unutar stranke zbog svojeg staža, Song je ostao politički aktivan i nakon umirovljenja. Godine 2022., već u dobi od 105 godina, viđen je na pozornici na sastanku Komunističke partije u pratnji drugih umirovljenih visokih dužnosnika.