Kineski izvoz naglo posustao

Kineski izvoz porastao je u ožujku za samo 2,5 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, najslabije u pet mjeseci. U siječnju i veljači bio je poskočio za 21,8 posto. Peking objedinjuje podatke za prva dva mjeseca u godini kako bi ublažio sezonske oscilacije povezane s proslavom lunarne Nove godine.

Brojke za prvi proljetni mjesec odražavaju i visoku poredbenu osnovicu u prošloj godini kada su kineski proizvođači ubrzali tempo isporuka kako bi preduhitrili najavljene znatno više američke carine.

Kineski uvoz poskočio je pak na početku proljeća za 27,8 posto. U siječnju i veljači bio je porastao za 19,8 posto.

Kina je tako u ožujku zabilježila višak u razmjeni sa svijetom od 51,13 milijardi dolara. U prva dva ovogodišnja mjeseca iznosio je ukupno 213,6 milijardi dolara.

Kineski uvoz prirodnog plina pao je u ožujku za 10,7 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, kliznuvši na najnižu razinu od listopada 2022. Kineski brodovi preusmjerili su između osam i deset pošiljki plina na druga tržišta kako bi ih prodali po višim cijenama, pokazuju podaci ICIS-a, Kplera i Vortexe.

Smanjen je uvoz sirove nafte, za 2,8 posto, ponajprije zbog visoke poredbene osnovice u prošloj godini. Pošiljke dopremljene u kineske luke utovarene su na brodove prije početka američko-izraelskog rata protiv Irana, napominje Reuters.