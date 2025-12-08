Kineski izvoz u studenom ponovno rastao: Najveća je potražnja iz EU-a i Australije

Izvoz je u studenom porastao za 5,9 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, izvijestila je carinska uprava. U listopadu bio je pao za 1,1 posto. Uvoz je uvećan za 1,9 posto, otprilike dvostruko snažnije nego u listopadu. Bilanca kineske razmjene s inozemstvom u studenom pokazala je tako višak od oko 111,7 milijardi dolara, veći za čak 24 posto nego u istom prošlogodišnjem mjesecu.

Isporuke u SAD ponovo su smanjene, za 28,6 posto u odnosu na studeni 2024. godine.

Izvoz u EU poskočio je pak za 14,8 posto, a Australiju za 35,8 posto. Kineske kompanije otpremile su više robe i u Japan, prema vrijednosti pošiljki većoj od 4,3 posto nego u studenom prošle godine.

Od siječnja do studenog izvoz je uvećan za 5,4 posto, a uvoz je smanjen za 0,6 posto. Bilanca razmjene pokazuje višak od 1,08 bilijuna dolara, veći oko 22 posto nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

Kineski predsjednik Xi Jinping i njegov američki kolega Donald Trump postigli su krajem listopada trgovinsko primirje, okončavši napetosti u odnosima između dva najveća gospodarstva u prethodnih otprilike pola godina.

Kina je na sastanku u Južnoj Koreji pristala ukinuti kontrolu izvoza rijetkih minerala i otvoriti domaće tržište za američku soju i druge poljoprivredne proizvode. Peking surađuje s Washingtonom i kako bi suzbio pošiljke fentanila. SAD je pak znatno snizio carine na kinesku robu.