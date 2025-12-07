Obavijesti

News

Komentari 0
PO UZORU NA TRUMPA

Macron zaprijetio Kini carinama

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Macron zaprijetio Kini carinama
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Tijekom posjeta Kini ranije u prosincu Macron je pozvao čelnike te zemlje da pojačaju suradnju po pitanju "neodrživih" globalnih trgovinskih neravnoteža, geopolitike i okoliša.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je tijekom posjeta Kini zaprijetio Pekingu carinama ne poduzme li mjere čiji je cilj smanjiti sve veći višak u trgovini s Europskom unijom.

Tijekom posjeta Kini ranije u prosincu Macron je pozvao čelnike te zemlje da pojačaju suradnju po pitanju "neodrživih" globalnih trgovinskih neravnoteža, geopolitike i okoliša.

"Pokušao sam objasniti Kinezima da je njihov trgovinski višak neodrživ jer uništavaju vlastite kupce, osobito zbog tog što više ne uvoze puno od nas", rekao je Macron u intervjuu koji je u nedjelju objavio francuski dnevnik Les Echos.ž

INCIDENT Panika u Francuskoj: 'Ratna mornarica pucala na dronove iznad jedne od ključnih baza'
Panika u Francuskoj: 'Ratna mornarica pucala na dronove iznad jedne od ključnih baza'

"Rekao sam im da ćemo mi Europljani, ako oni ne reagiraju, biti prisiljeni u predstojećim mjesecima poduzeti snažne mjere, slijedeći tako primjer Sjedinjenih Država, poput, primjerice uvođenja carina tarifa na kineske proizvode", dodao je.

Trgovinski deficit EU-a s Kinom od 2019. godine porastao je za gotovo 60 posto.

EKSKLUZIVA DER SPIEGELA Procurio je razgovor Macrona, Merza i Zelenskog? 'Postoji šansa da SAD izda Ukrajinu...'
Procurio je razgovor Macrona, Merza i Zelenskog? 'Postoji šansa da SAD izda Ukrajinu...'

Macron je u prošlosti poticao snažan europski front prema Kini, potičući Bruxelles da primijeni protekcionističke protumjere da bi usporio uvoz kineske robe što negativno utječe na europsku industriju.

Francuski predsjednik također je pozvao kineske tvrtke da ulažu u Europu i da "stvore vrijednost i prilike za Europu".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Strašni detalji ubojstva djevojke u Rijeci! Umirala je na 3. katu, a trag krvi vodio je do ubojice...
FEMICID U RIJECI

Strašni detalji ubojstva djevojke u Rijeci! Umirala je na 3. katu, a trag krvi vodio je do ubojice...

Radi se o mladim osobama, u dvadesetim godinama. Mladić ima 24, a djevojka 23 godine i navodno su bili u vezi. Susjedi u potpunom šoku...
Prava istina o sutkinji Mirti Matić: Problem je da je 2021. glasala protiv izbora Turudića
TAJNI IZVJEŠTAJ

Prava istina o sutkinji Mirti Matić: Problem je da je 2021. glasala protiv izbora Turudića

Novi broj tjednika Express donosi manje poznate pojedinosti iz postupka izbora glavne kandidatkinje za šeficu Vrhovnog suda, a neke od njih bacaju i novo svjetlo na kontroverze koje okružuju tu priču...
U Sloveniji uhićen ubojica iz Međimurja! 'Imao je oružje kad su ga pronašli. U pritvoru je...'
KRAJ POTRAGE

U Sloveniji uhićen ubojica iz Međimurja! 'Imao je oružje kad su ga pronašli. U pritvoru je...'

Trenutno se nalazi u pritvorskom centru Policijske uprave Murska Soboa, pišu slovenski mediji...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025