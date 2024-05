Kineski predsjednik posjetio je Srbiju: Čuva ga 3400 policajaca

"Neka svjetlost našeg čeličnog prijateljstva zasja na putu suradnje Kine i Srbije", golemi je naslov na naslovnoj stranici beogradske Politike. Naslov zvuči kao parola s nekog sleta iz vremena socijalizma. No Aleksandar Vučić jako se potrudio da visoki gost, predsjednik Kine Xi Jinping, bude zadovoljan.

Na beogradski aerodrom Xi je sletio u pratnji MiG-ova 29, a čuvat će ga 3400 policajaca. Za službenom večerom Vučić je osobno točio vino kineskom predsjedniku, pišu beogradski mediji. Visokom gostu izveli su pjesme "Moja domovina i ja" te "Prelijepi cvijet jasmina", obje na kineskom jeziku, a na kraju su mu pjevali "Ovo je Srbija".

Cijeli je Beograd već danima okićen kineskim zastavama, od aerodroma u Surčinu do Terazija u centru. Vučić se s kineskim predsjednikom sastao u listopadu prošle godine u Pekingu, tijekom trećeg foruma Pojas i put. Srbija je s Kinom tad potpisala 18 sporazuma, uključujući sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Kine. "Kina je najbolji partner Srbije", kazao je Vučić i dodao da je zbog Xijeva dolaska "veoma sretan". "Tajvan je Kina", dodao je, "i točka".

Kineski predsjednik od izbijanja pandemije Covid-19 do sada nije bio u Europi. Ovog puta posjećuje tri zemlje – Francusku, Srbiju i Mađarsku. U Beograd je došao nakon Pariza. Kina je u Srbiju od 2016. godine uložila 5,54 milijarde eura. Ta je zemlja svake godine bila među pet najvažnijih investitora u Srbiji. Na pitanje zašto su tako "zavodljive" kineske investicije, ekonomist Vladimir Vučković kazao je kako su Kinezi puno jednostavniji od MMF-a i zapadnih banaka. "Kina postavlja manje pitanja nego što to rade europske međunarodne financijske institucije, koje mnogo više uvjetuju, traže elaborate, traže studije izvodljivosti, kako će se trošiti novac… Sve je to komplicirano. A Kinezi kažu: 'U redu, ako ste vi procijenili da trebate praviti cestu, prugu, energetsko postrojenje, mi dajemo novac, mi izvodimo i ne postavljamo ta pitanja'", objasnio je ekonomist.

U Srbiji Kinezi rade pet prometnica, brzu prugu od Beograda do Novog Sada, beogradski metro… Srbija sad ima jednu izravnu aviovezu s Kinom, a uskoro će ih imati tri. Kinezi su vlasnici rudnika u Boru i drugih vrijednih resursa. Nakon Srbije, Xi ide u Mađarsku. Najveći kineski proizvođač automobila BYD gradi u Szegedu prvu europsku tvornicu automobila.