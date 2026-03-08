Obavijesti

Kineski šef diplomacije: 'Rat se nije smio dogoditi, ne možemo se vratiti zakonu džungle'

Kineski šef diplomacije: 'Rat se nije smio dogoditi, ne možemo se vratiti zakonu džungle'
Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi kritizirao je američko-izraelske napade na Iran, tvrdeći da promjena režima nema potporu u narodu. Kina poziva na prekid vatre i prekid rata.

Kineski šef diplomacije Wang Yi rekao je u nedjelju da se rat na Bliskom istoku "nikada nije trebao dogoditi".

"Ovo je rat koji se nikada nije trebao dogoditi", rekao je na konferenciji za novinare u Pekingu, dodajući da "snažna šaka ne znači snažan razlog. Svijet se ne može vratiti zakonu džungle".

„Ovo je rat koji se nije trebao dogoditi - to je rat koji nikome ne donosi dobro“, rekao je.

Kina, glavni uvoznik iranske nafte, već je osudila napad, pozivajući na prekid vojnih operacija i sigurnost u Hormuškom tjesnacu radi globalnog gospodarstva.

Wangov komentar na godišnjoj konferenciji za novinare tijekom NPC-a ponudio je novinarima rijetku priliku da ministru postave pitanja.

Ne spominjući izravno SAD-a, Wang je također pozvao na očuvanje suvereniteta zemalja na Bliskom istoku, izbjegavanje upotrebe sile, nemiješanje u poslove drugih zemalja i političko rješavanje sukoba u regiji.

Pokušaji promjene režima neće naići na podršku u narodu, rekao je Wang.

Wang, koji je također član moćnog Politbiroa Komunističke partije, telefonski je razgovarao s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem i drugim visokim diplomatima ubrzo nakon američkog napada.

