HIBRIDNI RAT

Kineski superhakeri napali SAD. Svaki Amerikanac je ugrožen

Piše Filip Sulimanec,
Napad Salt Typhoon trajao je godinama i bio je koordinirani napad koji je infiltrirao velike telekomunikacijske tvrtke i druge ciljeve, rekli su istražitelji

Kina već desetljećima upada u američke elektroenergetske mreže i tvrtke, kradući osjetljive datoteke i intelektualno vlasništvo poput dizajna čipova, dok nastoji steći prednost nad Sjedinjenim Državama, piše New York Times.

No, sveobuhvatni kibernetički napad grupe poznate kao Salt Typhoon najambiciozniji je do sada, zaključili su stručnjaci i dužnosnici nakon godinu dana istraživanja. Ciljao je više od 80 zemalja i možda je ukrao informacije gotovo od svakog Amerikanca, rekli su dužnosnici. To smatraju dokazom da su kineske sposobnosti usporedive s onima SAD-a i njegovih saveznika.

Napad Salt Typhoon trajao je godinama i bio je koordinirani napad koji je infiltrirao velike telekomunikacijske tvrtke i druge ciljeve, rekli su istražitelji u vrlo neobičnoj zajedničkoj izjavi prošlog tjedna. Opseg napada bio je znatno veći nego što se prvotno mislilo, a sigurnosni dužnosnici upozorili su da ukradeni podaci mogu omogućiti kineskim obavještajnim službama da iskoriste globalne komunikacijske mreže za praćenje ciljeva, uključujući političare, špijune i aktiviste.

Cyber kriminal sve je češća pojava
Cyber kriminal sve je češća pojava

Hakeri koje podržava kineska vlada “ciljaju mreže širom svijeta, uključujući, ali ne ograničavajući se na telekomunikacije, vladu, promet, smještaj i vojne infrastrukture,” navodi se u izjavi.

Britanski i američki dužnosnici opisali su napad kao “nesputan” i “neposredan.” Kanada, Finska, Njemačka, Italija, Japan i Španjolska također su potpisnice izjave, koja je dio kampanje “imenovanja i sramoćenja” kineske vlade.

KOMENTIRA SNJEŽANA KRNETIĆ Vojna parada u Kini nije bila ceremonija nego poruka silama
Vojna parada u Kini nije bila ceremonija nego poruka silama

 - Ne mogu zamisliti da je itko od Amerikanaca bio pošteđen s obzirom na širinu kampanje - rekla je Cynthia Kaiser, bivša visoka dužnosnica FBI-jevog odjela za kibernetiku, koja je nadzirala istrage o tim hakiranjima.

Nepoznata meta napada

Nije bilo jasno je li cilj hakiranja Salt Typhoon bio pohranjivanje podataka običnih ljudi ili su ti podaci slučajno prikupljeni tijekom napada. No, opseg napada bio je širi nego kod prethodnih hakiranja, u kojima je Kina ciljano napadala zapadnjake koji rade na sigurnosnim ili drugim osjetljivim državnim pitanjima, rekla je gospođa Kaiser.

OSTALO

