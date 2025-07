Kineski veleposlanik u RH Qi Qianjin: Win-win suradnja je nužna za odnose Kine i EU-a

Ove godine obilježava se 50. obljetnica uspostave diplomatskih odnosa između Kine i Europske unije. U ovom povijesnom trenutku, predsjednik NR Kine Xi Jinping sastao se 24. srpnja s predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom, i predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, koji su došli u Kinu na 25. samit čelnika Kine i EU-a. Predsjednik Xi Jinping je istaknuo da su međusobno poštovanje, traženje zajedničkog jezika uz poštivanje razlika, otvorena suradnja, uzajamna korist važna načela i smjernice kojih bi se odnosi Kine i EU-a trebali pridržavati. Predsjednik Xi Jinping iznio je tri prijedloga za budući razvoj odnosa Kine i EU-a. Prvo, pridržavati se međusobnog poštovanja i učvrstiti partnerski položaj. Drugo, pridržavati se otvorene suradnje i pravilno rješavati nesuglasice i trvenje. Treće, prakticirati multilateralizam i održavati međunarodna pravila i međunarodni poredak. EU strana istaknula je da su tri prijedloga predsjednika Xi-a ključna. Suradnja EU-a i Kine doprinosi gospodarskom prosperitetu i poboljšanju dobrobiti građana obje strane. EU je predan promicanju bilateralne suradnje kako bi se nastavili postizati veći rezultati na temelju uravnoteženosti, reciprociteta i obostrane koristi,te ne nastoji "razdvojiti i prekinuti lanac" s Kinom. Europa i Kina trebale bi se zajednički pridržavati multilateralizma i održavati svjetski mir i stabilnost. Ovaj sastanak je označio je smjer za razvoj odnosa Kine i EU u sljedećih 50 godina.

Prvo, temelj suradnje Kine i EU-a je međusobno poštovanje. Uzajamno poštovanje najvažniji je politički temelj odnosa Kine i EU-a. Tijekom sastanka s čelnicima EU-a, predsjednik Xi Jinping istaknuo je da „Kina i Europa doista imaju različite povijesti, kulture, razvojne putove, društvene sustave i faze razvoja, ali takve razlike nisu bile prepreka uspostavljanju diplomatskih odnosa i razvoju odnosa između Kine i EU-a u prošlosti i ne bi trebale ometati razvoj bilateralnih odnosa u budućnosti. Kina uvijek smatra i razvija odnose Kine i EU-a iz strateške i dugoročne perspektive smatrajući Evropu važnim polom u multipolarnom svijetu i dosljedno podržava europske integracije i stratešku autonomiju EU-a. Nadamo se da će EU također poštovati put i sustav koji je izabrao kineski narod, poštovati temeljne interese i velike brige Kine te podržavati razvoj i prosperitet Kine.“ Kina je jedina velika zemlja koja je uspostavila svestrani obrazac suradnje s EU-om, predvođen samitima čelnika i oslonjen na dijaloge na visokoj razini u područjima strategije, gospodarstva i trgovine, okoliša i klime, digitalizacije te kulturne i ljudske razmjene. Više od 70 mehanizama dijaloga pokriva više područja i razina. Politički sadržaj odnosa Kine i EU postaje sve zreliji i bogatiji, a njihov strateški značaj i globalni utjecaj sve su istaknutiji. Sva ta postignuća temelje se na međusobnom poštovanju.

Drugo, bit suradnje Kine i EU-a su komplementarne prednosti i obostrana korist. Ogromni razmjeri gospodarstava i visoko komplementarna industrijska struktura pružaju širok prostor za praktičnu suradnju Kine i EU-a. Otkad se Kina pridružila globalnom lancu proizvodnje i opskrbe, opskrba radno intenzivnim proizvodima poput tekstila i odjeće te trajnim potrošačkim dobrima poput televizora, hladnjaka, mobitela i računala bila je dovoljna, igrajući važnu ulogu u stabilizaciji cijena i obuzdavanju inflacije u Europi. Trenutno se Kina kreće prema visokokvalitetnom razvoju i posvećena je izgradnji novog otvorenog gospodarskog sustava na višoj razini. Od osnutka Mehanizma suradnje Kine i zemalja srednje i istočne Europe 2012. godine, kineske tvrtke pokazuju snažan interes za ulaganja u srednju i istočnu Europu,te u širokom rasponu područja. Prema nepotpunim statistikama, opseg ulaganja do sada je premašio 24 milijarde američkih dolara, uključujući najveći projekt vjetroelektrana u Hrvatskoj, Vjetroelektranu Senj, koju je uložila tvrtka Norinco International Cooperation Ltd. Zelena suradnja Kine i EU-a ima široke izglede. Projekt Sunčane elektrane Korlata, najveći projekt proizvodnje fotonaponske energije u Hrvatskoj koji izvodi kineska tvrtka, započeo je s izgradnjom, a kineska električna vozila poput BYD-a već se prodaju u Hrvatskoj, pomažući zelenoj tranziciji Hrvatske i Europe. Kina i Europa imaju dobru suradnju u području svemira. Prošle godine, Chang'e-6 uspješno je sletio na Mjesec s instrumentima Europske svemirske agencije, Francuske, Italije i drugih zemalja, te je prvi put otkrio negativne ione na Mjesecu. Kina je također odobrila Francuskoj i šest drugih europskih zemalja da posude uzorke s Mjeseca koje je donijela kineska misija istraživanja Mjeseca kako bi zajednički proveli zajednička znanstvena istraživanja za dobrobit cijelog čovječanstva.



Treće, konsenzus suradnje Kine i EU-a je multilateralizam. U trenutnoj međunarodnoj situaciji, Kina i EU imaju istu povijesnu misiju. I Kina i EU dosljedno prakticiraju multilateralizam,čvrsto podržavaju status Ujedinjenih naroda, poštuju načelo međunarodnog prava o suverenitetu i teritorijalnom integritetu svih zemalja,te smatraju da međunarodne sporove treba rješavati mirnim putem, protive se upotrebi sile ili prijetnji silom, te zalažu se za demokratizaciju međunarodnih odnosa. Kina i EU također su provele svoje zajedničke ideje u praksu i zajedno promovirale postizanje Sveobuhvatnog sporazuma o iranskom nuklearnom pitanju, postajući primjer uspješnog rješavanja međunarodnih vrućih pitanja političkim i diplomatskim sredstvima. Tijekom suspenzije Žalbenog tijela WTO-a, Kina, EU i više od desetak drugih članica WTO-a zajednički su promovirale uspostavu "Višestrani privremeni arbitražni aranžman" kako bi očuvale multilateralni trgovinski sustav s WTO-om u središtu. Kada su se neke zemlje samovoljno napuštaju UNESCO-a i Svjetsku zdravstvenu organizaciju, Kina i EU čvrsto su podržale normalno funkcioniranje relevantnih institucija. Kina i EU inzistiraju na tome da zelena boja bude najizrazitija karakteristika suradnje Kine i EU, inzistiraju na zajedničkom odgovoru na globalne izazove poput klimatskih promjena, čvrsto održavaju međunarodni sustav upravljanja klimom temeljen na Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime te zajednički promiču postizanje "Globalnog okvira za bioraznolikost iz Kunminga-Montreala", što je u oštroj suprotnosti s ponašanjem pojedinih zemalja koje višestruko napuštaju Pariški sporazum. Na kraju, gospodarska i trgovinska suradnja je “kamen temeljac” odnosa između Kine i EU-a, a ne “izvor rizika”. Kina i EU imaju ogromna gospodarstva i česte gospodarske i trgovinske razmjene, što je objema stranama donijelo konkretne koristi, čija je bit uzajamna korist i win-win rezultat. Međutim, u posljednje vrijeme neki ljudi u EU-u često optužuju kinesku gospodarsku i trgovinsku politiku, tvrdeći da Kina provodi nepravedne industrijske subvencije i “prekapacitiranost”, što ugrožava europsku industriju, te da kinesko tržište nije dovoljno otvoreno, što dovodi do povećanja trgovinskog deficita EU-a s Kinom. S druge strane, EU neprestano širi svoj “alatni okvir” u području trgovinske politike, uvodeći niz mjera koje ograničavaju trgovinu i ulaganja s Kinom, promičući politiku “smanjenja rizika” prema Kini i “ponovnog uravnoteženja” bilateralnih gospodarskih i trgovinskih odnosa. Takve izjave namjerno preuveličavaju gospodarske i trgovinske razlike između dviju strana u pokušaju da se izvrši pritisak na Kinu, što nije korisno za stabilan i zdrav razvoj gospodarskih i trgovinskih odnosa između Kine i EU-a. Trenutno stanje gospodarske i trgovinsk suradnje između Kine i EU-a rezultat je kombiniranog djelovanja makroekonomskog okruženja, međunarodnih trgovinskih uvjeta i strukture industrije obje strane. Problem se ne može jednostrano pripisati odgovornost samo jednoj strani. Kina je oduvijek održavala konstruktivnu komunikaciju s EU-om. Kineski predsjednik Xi Jinping je na sastanku s čelnicima EU-a ponovno istaknuo da “smanjenje ovisnosti” ne smije značiti smanjenje suradnje. Povijest i stvarnost dokazuju da međusobna ovisnost nije rizik, da integracija interesa nije prijetnja, a jačanje konkurentnosti ne može se postići “izgradnjom zidova i barijera”, a “razdvajanja i prekida lanaca” samo će dovesti do vlastite izolacije.

U proteklih 50 godina, odnosi između Kine i EU-a prošli su kroz mnoge izazove i prepreke, ali su se neprestano razvijali prema zrelosti i stabilnosti. Odnosi između Kine i EU-a akumulirali su dovoljno iskustva i pozitivne energije kako bi se mogli nositi s promjenjivim okolnostima i izazovima. Kao dvije velike sile koje promiču multipolarnost, dva velika tržišta koja podržavaju globalizaciju i dvije velike civilizacije koje zagovaraju raznolikost, Kina i EU mogu spriječiti formiranje suprotstavljenih blokova sve dok odabiru dijalog i suradnju, a globalizacija neće se korjenito preokrenuti sve dok se obje strane zalažu za otvorenost i uzajamnu korist. Kina i EU trebaju nastaviti čvrsto podržavati najtočnije pozicioniranje sveobuhvatnog strateškog partnerstva, povećavati međusobne kontakte, pojačati međusobno povjerenje i proširivati suradnju, kako bi zajedno očuvale međunarodni poredak uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata i multilateralni sustav, time svijetu pružile stabilnost i predvidljivost, te zajedno otvorile još boljih 50 godina za odnose između Kine i EU-a.

Hrvatska je važna članica EU-a, a od uspostave diplomatskih odnosa između Kine i Hrvatske, praktična suradnja u svim područjima donijela je plodne rezultate, a sveobuhvatno partnerstvo se stalno produbljuje. Nedavno je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman uspješno posjetio Kinu. Kina je spremna surađivati s Hrvatskom na provedbi važnog konsenzusa postignutog tijekom sastanka predsjednika Xi Jinpinga s čelnicima EU-a, kako bi ostvarile uzajamno korisne suradnje, kontinuirano poboljšale kvalitete i učinkovitosti bilateralnih odnosa te pružile podrške daljnjem razvoju odnosa između Kine i EU-a.