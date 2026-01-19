Obavijesti

natalitet rekordno nizak

Kinesko stanovništvo smanjuje se četvrtu godinu zaredom

Broj stanovnika Kine pao je četvrtu godinu zaredom u 2025. godini, nakon što je stopa nataliteta na rekordno niskoj razini, pokazali su službeni podaci u ponedjeljak, a stručnjaci upozoravaju na daljnji pad

Stanovništvo zemlje smanjilo se za 3,39 milijuna na 1,405 milijardi, što je brži pad nego 2024. godine, dok je ukupan broj rođenih pao na 7,92 milijuna u 2025. godini, što je 17 posto manje nego 2024. godine. Stopa nataliteta u Kini pala je na 5,63 na 1000 ljudi.

Broj rođenih u 2025. godini "otprilike je na istoj razini kao i 1738. godine, kada je kinesko stanovništvo iznosilo samo oko 150 milijuna", rekao je Yi Fuxian, demograf na Sveučilištu Wisconsin-Madison.

Očekuje se da će se broj žena u Kini reproduktivne dobi, koje UN definira kao žene u dobi od 15 do 49 godina, smanjiti za više od dvije trećine na manje od 100 milijuna do kraja stoljeća.

Stanovništvo Kine smanjuje se od 2022. i ubrzano stari, što komplicira plan Pekinga za poticanje domaće potrošnje i obuzdavanje duga.

Broj ljudi starijih od 60 godina dosegao je oko 23 posto ukupnog stanovništva, pokazali su podaci NBS-a.

Do 2035. broj osoba starijih od 60 godina dosegnut će 400 milijuna - otprilike jednako broju stanovnika Sjedinjenih Država i Italije zajedno - što znači da će stotine milijuna ljudi napustiti tržište rada u vrijeme kada su mirovinski fondovi već pod velikim pritiskom.

Kina je već povećala dob za odlazak u mirovinu, a sada se od muškaraca očekuje da rade do 63. umjesto 60. godine, a od žena do 58. umjesto 55. godine.

Broj brakova u Kini pao je za petinu u 2024. godini, što je najveći pad u povijesti. Brakovi su obično vodeći pokazatelj stope nataliteta u Kini.

Demografi kažu da će odluka iz svibnja 2025. kojom se parovima dopušta vjenčanje bilo gdje u zemlji, a ne samo u mjestu prebivališta, vjerojatno dovesti do privremenog porasta nataliteta.

Vlasti pokušavaju promicati "pozitivne stavove o braku i rađanju djece" kako bi ublažile posljedice politike jednog djeteta koja je bila na snazi ​​od 1980. do 2015. godine. Ta je politika pomogla u borbi protiv siromaštva, ali je preoblikovala kineske obitelji i društvo.

Migracije stanovništva dodatno su pogoršale demografski izazov jer se velik broj ljudi seli sa seoskih područja u grad, gdje je odgoj djece skuplji.

Kina ima jednu od najnižih stopa fertiliteta u svijetu, oko 1 dijete po ženi, što je znatno ispod stope jednostavne reprodukcije od 2,1.

Druga istočnoazijska gospodarstva, uključujući Tajvan, Južnu Koreju i Singapur, imaju slično niske razine fertiliteta s oko 1,1 dijete po ženi.

