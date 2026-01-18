Obavijesti

NESREĆA U KINI

U eksploziji u tvornici čelika poginulo dvoje, ozlijeđenih 66

Piše HINA.,
Foto: STRINGER, ilustracija

U eksploziji u tvornici čelika na sjeveru Kine u nedjelju su poginule dvije osobe, a ozlijeđeno ih je 66, izvijestila je službena novinska agencija Xinhua

Eksplozija se dogodila poslijepodne u tvornici čelika Baogang United u gradu Baotou, u autonomnoj regiji Unutarnjoj Mongoliji, prenosi agencija. 

- U nedjelju do 17:30 (po mjesnom vremenu) lokalne službe za hitne slučajeve i vatrogasna spasilačka služba izvijestile su o dva smrtna slučaje i petero nestalih - stoji u objavi Xinhue te se dodaje da su tri od 66 ozlijeđenih osoba u teškom stanju.

Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vide se urušeni stropovi i ruševine u unutrašnjosti tvornice, a iznad nje se uzdižu golemi stupovi dima. Na mjestu nesreće više je vatrogasnih vozila.

BRZA REAKCIJA EU zabrinuta zbog vježbi oko Tajvana, Kina im poručila: Miješate se u unutarnja pitanja
EU zabrinuta zbog vježbi oko Tajvana, Kina im poručila: Miješate se u unutarnja pitanja

Stanovnici koji žive nekoliko kilometara od tvornice rekli su da je eksplozija snažno potresla njihove domove i na većini razbila okna prozora. Uzrok incidenta je pod istragom.

